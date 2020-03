GRONINGEN – Op de Groningerweg tussen Groningen en Bedum is vanochtend een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen gekanteld.

Het ongeval gebeurde op de toerit richting de N46. De toerit is afgesloten. De N361 is ook gedeeltelijk afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang de wegen gestremd blijven. Bij het ongeval zijn geen gewonden gevallen.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties