Vrouw (84) overleden bij woningbrand in Groningen

GRONINGEN – Een 84-jarige vrouw is vannacht overleden bij een woningbrand aan de Groningerweg in Groningen.

Het gaat om de bewoonster van het huis, zo laat de politie via Twitter weten. De brand werd iets voor 04.00 uur ontdekt door de buren. Zij werden wakker van lawaai. De brandweer slaagde er in om de bewoonster uit huis te halen, maar ze overleed ter plaatse. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De politie doet vanmiddag onderzoek.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties