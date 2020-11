GRONINGEN – De politie heeft maandagavond een vrouw aangehouden na een straatroof vlakbij de Shell aan het Sontplein in Groningen.

Aan het eind van de middag werd er bij het Sontplein iemand overvallen. De politie zette burgernet in om de verdachte op te sporen. Dit was een succes, want de verdachte werd enkele minuten later aangehouden. Het gaat om een vrouw van in de veertig.

Foto: RDB Producties