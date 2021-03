GRONINGEN – Een vrouw is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeval met een bestelbus op de Marwixkade in Groningen.

Het ongeval gebeurde rond 15.45 uur. De vrouw is vermoedelijk geschept door de bestelbus en raakte daarbij gewond. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet bekend. De politie onderzoekt de zaak.

Foto: W. Bos/GroningsNieuws