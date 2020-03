Vrouw gewond na overval op woning in Oosterparkwijk

GRONINGEN – Een vrouw is zaterdagavond gewond geraakt nadat zij is overvallen in haar woning aan het Geraniumhof in Oosterpark.

Dat meldt de politie via Twitter. De overval vond rond 22.30 uur plaats. De politie heeft hierna een Burgernetactie opgestart, maar dit heeft nog niet geresulteerd in een aanhouding. De politie roept op om uit te kijken naar een man van ongeveer 38 jaar oud. Hij is 1.75 meter lang en droeg ten tijde van de overval een donkerblauw trainingspak met twee witte strepen bij de enkels. Bij aantreffen wordt verzocht 112 te bellen.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws