Vrouw in Stadspark van fiets getrokken: getuigen gezocht

GRONINGEN – In de nacht van zaterdag op zondag is een vrouw in het Stadspark van haar fiets getrokken door een onbekende man.

Het incident vond tussen 00.30 en 00.45 uur plaats op de Campinglaan. Een man sprong uit de bosjes en trok de vrouw van haar fiets. De vrouw had op dat moment een vriendin aan de telefoon die de politie naar haar heeft toegeleid. Door de shock kan de vrouw zich van het voorval nauwelijks iets herinneren, ook niet van hoe de man eruit zag.

Signalement dader

De dader is waarschijnlijk een blanke man van tussen de 30 en 40 jaar met een lengte groter dan 1.80 meter. De verdachte zou een normaal postuur hebben, droeg een blauw t-shirt en heeft waarschijnlijk een zongebruinde huid. De vrouw en de politie zijn op zoek naar getuigen. Heb jij tips? Naam dan contact op.

Foto: Facebook