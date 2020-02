Vrouw komt onder vuilniswagen op Aweg in Groningen

GRONINGEN – Bij een aanrijding met een vuilniswagen op de Aweg in Groningen is vanmiddag een vrouw ernstig gewond geraakt.

Politie Groningen meldt op Twitter dat het gaat om een fietsster die ten val was gekomen en daarna onder een rijdende vuilnisauto terechtkwam. Het slachtoffer raakte hierbij ernstig gewond. De hulpdiensten rukten groots uit en zorgden ervoor dat er schermen werden geplaatst.

Nadat de vrouw uit haar benarde positie was bevrijd, is ze gestabiliseerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de vuilniswagen is door de politie meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De verkeersongevallenanalyse van de politie brengt het ongeval in kaart.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws