Vrouw overleden na enorme explosie in Groningen (video)

GRONINGEN – Bij een explosie in een woning aan de Nijensteinheerd in de stadswijk Beijum is vanmiddag een vrouw om het leven gekomen.

Volgens buurtbewoners zou het om een verwarde vrouw gaan die de gaskraan van haar woning had opengedraaid. Vanwege explosiegevaar tikte de brandweer een raam van de woning in. Hierna ontstond een enorme explosie en brand. Hulpdiensten roepen op om niet naar de Nijensteinheerd te komen en hulpverleners de ruimte te geven.

Video

Foto: Raymond Bos/RDB Producties