Vrouw verzet zich hevig bij aanhouding in Groningen

GRONINGEN – De politie heeft een vrouw aangehouden die een man een klap in het gezicht heeft gegeven. Dat deed ze nadat de man haar twee kinderen bijna had aangereden.

De vrouw stak met haar twee kinderen een zebrapad over aan de Zonnelaan. Een automobilist zag hen te laat en kwam lichtelijk in botsing met de kinderen. Niemand raakte gewond, maar de moeder was zeer geërgerd over het feit dat de automobilist hen te laat zag. Volgens politiewoordvoerder Anthony Hoogeveen raakte ze met de mannelijke bestuurder in discussie en gaf de hem een klap in zijn gezicht.

Verzet bij aanhouding

Toen de politie ter plaatse kwam en de vrouw om haar id-kaart vroeg, weigerde zij zich te identificeren. Ze wilde vervolgens de plek verlaten, maar werd tegengehouden door de politie die haar aanhield voor mishandeling en het niet tonen van haar identiteitsbewijs. Tijdens de aanhouding verzette de vrouw zich hevig. Nadat agenten de vrouw onder controle hadden, is ze voor verhoor overgebracht naar het cellencomplex.

Foto: RDB Producties