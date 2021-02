Vrouw via ladder uit woning gered bij brand in Haren

HAREN – In een woning aan de Kromme Elleboog in Haren heeft in de nacht van donderdag op vrijdag voor een korte tijd een brand gewoed.

De hulpdiensten kregen rond 01.15 uur een melding van een woningbrand binnen en rukte daarop met groot materieel uit. Bij aankomst bleek de bewoonster nog in de woning aanwezig. Zij werd via een ladder aan de voorzijde van het gebouw uit haar woning gehaald, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Het is niet bekend wat de oorzaak of omvang van de brand is.

Foto: RDB Producties