Vrouwen ingesloten, bespuugd en bekogeld bij Kardinge

GRONINGEN – Op het strand nabij sportcentrum Kardinge zijn twee vrouwen ingesloten, in het gezicht gespuugd en bekogeld met stenen.

Het voorval gebeurde dinsdagavond 2 juni tussen 19.00 en 19.30 uur. De dames hadden gezwommen en liepen terug naar hun handdoek bij het toiletgebouw. Daar werden zij ingesloten door een groep van 8 a 9 jongens tussen de 8 en 15 jaar oud. De jongens begonnen te schelden en gooiden met modder.

In het gezicht gespuugd

Toen de dames wegliepen over het fietspad, werden zij op de fiets gevolgd en bekogeld met afval en stenen. Even na sportcentrum Kardinge werden de vrouwen nog steeds achtervolgd. Eén van de jongens spuugde beide dames in het gezicht en riep daarbij ‘Corona’.

De politie is op zoek naar de daders. Een aantal van hen droeg een blauw voetbalshirt met een V-vormige witte streep over de borst. Een van hen had een donkergrijze fiets van het merk MONA. Herken jij deze jongeren? Neem contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000 onder vermelding van zaaknummer 2020145240.

Foto: Google Street View