GRONINGEN – Het afgelopen weekend zijn de uitbater van restaurant Wereldgeluk in Groningen en haar partner levenloos aangetroffen in hun woning in Nieuwediep.

Een woordvoerder van de politie heeft bevestigd dat beide personen zijn overleden en dat de exacte omstandigheden nog worden onderzocht. Het is nog onduidelijk of het gaat om een relationeel drama of gezamenlijke zelfdoding.

Foto: NoordelijkFotobureau.nl