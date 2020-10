Wilde achtervolging in Groningen; automobilist aangehouden

GRONINGEN – De politie heeft afgelopen nacht een automobilist aangehouden na een achtervolging in Groningen.

De achtervolging vond rond 03.00 uur plaats. Een automobilist sloeg op de vlucht toen de politie hem een stopteken gaf. Op de Prinsesseweg sloeg de automobilist de Johan Willem Frisostraat in. Hier raakte deze een lantaarnpaal. De politie wist de bestuurder en zijn medepassagiers tot stoppen te manen.

Aanhouding

De bestuurder van de auto is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zijn passagiers moesten te voet verder. De personenauto is in beslag genomen en afgesleept. De politieauto raakte beschadigd en moest eveneens worden afgesleept. Waarom de automobilist op de vlucht sloeg, is nog niet bekend.

Foto: Wesley Bos/GroningsNieuws