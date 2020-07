Woning aan Westerse Drift in Haren door brand verwoest

HAREN – Een woning aan de Westerse Drift in Haren is vanmiddag rond 12.55 uur verwoest door een uitslaande brand.

In de eerste instantie kwam de brandweer met één tankautospuit ter plaatse, maar als nel bleek dat er meer nodig was. Daarom kwamen snel nog een tweede tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse. Bij de brand kwam veel rook vrij. Rond 15.20 uur had de brandweer het vuur onder controle.

Foto: Raymond Bos/RDB Producties