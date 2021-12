Woning in Groningen zwaar beschadigd door brand

GRONINGEN – Aan de Camphuysenstraat in de stad Groningen heeft maandag eind van de middag een korte, maar felle woningbrand gewoed. Niemand raakte gewond

De brand werd door de buren ontdekt die een rookmelder hoorden af gaan. Zij belden hierop de brandweer. De brand was van een dermate aard dat de brandweer met meerdere ploegen de brand moest bestrijden. Na ongeveer twintig minuten was de brand onder controle. De brandweer heeft omliggende woningen nog gecontroleerd vanwege de rookontwikkeling. De bewoners waren ten tijde van de brand niet in de woning aanwezig. Wat er in brand heeft gestaan als mede de oorzaak is niet bekend. De woning raakte door brand zwaar beschadigd.

Foto: RDB Producties