Woning overvallen aan Langezijde in Oosterparkwijk

OOSTERPARKWIJK – Afgelopen donderdagavond heeft er in Groningen een woningoverval plaatsgevonden aan de Langezijde in de Oosterparkwijk.

De politie is ter plaatse gegaan en heeft de situatie grondig onderzocht. Er is een uitgebreid onderzoek gedaan en er is een verdachte aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de woningoverval. Een auto is doorzocht en in beslag genomen. De politie is nog steeds bezig met het onderzoek en doet onderzoek naar de identiteit van de verdachte en andere mogelijke betrokkenen. Er is niemand gewond geraakt.

Foto: Agnes Koning