Zoekactie naar vermiste Thomas (25) in omgeving Turfsingel

GRONINGEN – Op maandag 18 december heeft de Search and Rescue (SAR) in Groningen wederom een intensieve zoektocht uitgevoerd naar Thomas van Zeewijk Vink, die sinds 15 december spoorloos is.

Thomas vertrok afgelopen vrijdag rond 00.30 uur vanaf de Kattenhage in Groningen en is sindsdien niet meer gezien. Afgelopen dagen werd gezocht rondom de Maagdenbrug, de Turfsingel en het Oosterhamrikkanaal, maar zonder resultaat. De zoekinspanningen zijn nu verder geïntensiveerd. Een boot, speurhonden en ongeveer dertig vrijwilligers zijn ingezet bij deze uitgebreide zoektocht. Ondanks deze inzet blijft het lot van de 25-jarige Groninger tot op heden onbekend.

Foto: Agnes Koning/NoordelijkFotobureau.nl