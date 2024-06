Zwaargewonde bij schietincident in Groningen: Verdachte aangehouden

GRONINGEN – De politie onderzoekt een schietincident dat zondagochtend rond 06.00 uur plaatsvond aan de Rademarkt in Groningen. Hierbij raakte een 22-jarige vrouw uit Groningen zwaargewond. Een 31-jarige man uit Delfzijl is als verdachte aangehouden en wordt verhoord.

Rond 06.00 uur hoorden agenten in de buurt een knal en gingen direct op onderzoek uit. Ze troffen een zwaargewonde vrouw aan, die onmiddellijk naar het ziekenhuis is overgebracht. Kort daarna werd de 31-jarige verdachte in de nabijheid van het incident aangehouden. Bij hem werd een vuurwapen gevonden.

Na het incident is de politie direct begonnen met sporenonderzoek. Er zijn meerdere getuigen gesproken en camerabeelden worden onderzocht. De toedracht van het schietincident is nog onduidelijk.

Heeft u tips?

De politie roept getuigen en mensen met relevante informatie op zich te melden. Was u in de buurt van de Rademarkt rond het tijdstip van het incident of heeft u bruikbare informatie? Neem dan contact op via 0900-8844. Wilt u anoniem blijven, bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.