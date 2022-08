Zwaargewonde na steekincident aan Hoendiep Groningen

GRONINGEN – Op het Hoendiep in Groningen heeft maandag een steekpartij plaatsgevonden waarbij één persoon ernstig gewond is geraakt.

De melding van het steekincident kwam even na 14.00 uur binnen bij de hulpdiensten. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd en de politie heeft de deur van een nabijgelegen woning geforceerd en die woning doorzocht, omdat er mogelijk een verdachte binnen zou zitten. Dit bleek niet het geval en er is tot dusver nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt het incident.

Foto: RDB Producties