Besparen op je energiekosten, hoe doe je dat?

GRONINGEN – Of je nou een mega goede baan hebt of dat je het niet zo breed hebt, iedereen wil besparen op zijn energierekening. Er zijn een aantal verschillende manieren om te besparen op je energierekening en in deze blog zullen we de belangrijkste bespreken.

Apparaten uit

Allereerst is het verstandig om zo zuinig mogelijk om te gaan met je energie. Zorg er dus daarom ook voor dat je apparaten uitschakelt die je niet meer gebruikt. Het is niet verstandig om in slaap te vallen met de televisie nog aan en de verwarming op 21 graden. Zet je apparaten op tijd uit en probeer zo min mogelijk apparaten te gebruiken door de dag heen.

Verwarming lager

Het is een inkoppertje, maar zet de verwarming lager. Hoe hoger de verwarming, hoe meer gas je verbruikt en dit is tegenwoordig een duur grapje. Zet je verwarming dus, als dat mogelijk is, een paar graden lager en schakel het zo veel mogelijk uit. Zet de verwarming ’s nachts terug naar bijvoorbeeld 17 graden zodat je zo min mogelijk onnodig gas verbruikt.

Vaste lasten vergelijkers

Het is verder verstandig om gebruik te maken van vaste lasten vergelijkers. Hiermee kun je achterhalen of je wellicht al kan besparen op de aanbieder die je voor je energie verbruikt en dus niet eens hoeft te gaan besparen op je verbruik zelf. Vergelijk alle aanbieders goed en wellicht kun je hier al snel winst op boeken.

Ledlampen

Niet veel mensen denken hieraan, maar door middel van je lichten kun je vaak veel energie besparen. Veel mensen hebben nog oude lampen in gebruik en deze gebruiken vaak een stuk meer energie dan de moderne lampen. Kies daarom voor Ledlampen en verander deze direct. Omdat je lampen natuurlijk veel gebruikt worden, is dit een grote energiepost. Verander dus direct je lampen en je zult al gauw een verschil in kosten merken.

Korter douchen

Een makkelijke tip om te besparen op gas is korter douchen. Er zijn veel mensen die lang en warm douchen en dit kost ze meer geld dan ze misschien doorhebben. Het is vaak gemakkelijk om een stuk korter te douchen en het water niet kokend heet te zetten en dit scheelt al veel in gasverbruik.

Isolatie

Het isoleren van je huis is een investering, maar dit draagt wel flink bij aan een besparing van je energiekosten. Wanneer je je huis isoleert, zal er makkelijker warmte in het huis binnenblijven. Dit zorgt ervoor dat je de verwarming een stuk minder nodig zult hebben en dus zal dit geld schelen.

Er zijn dus een aantal verschillende manieren om te besparen op je energiekosten en de meeste zijn niet zo lastig. Zorg er simpelweg voor dat je voorzichtig bent met je verbruik en probeer het waar mogelijk te verminderen.

Foto: ri/Pixabay