GRONINGEN – Groningen zet zich actief in voor duurzaamheid en het verweven van natuur met de stad. Een opvallend voorbeeld hiervan is het gebruik van Nobre Cál halfverharding, een soort halfverharding, op verschillende plekken in de regio. In dit artikel duiken we in wat Nobre Cál is, waar je het in Groningen kunt vinden en waarom het zo’n waardevolle aanwinst is voor de stad.

Wat is Nobre Cál?

Nobre Cál is een type halfverharding samengesteld uit natuurlijke kalksteenmaterialen. Het staat bekend om zijn duurzaamheid en slijtvastheid, waardoor het een ideaal materiaal is voor zowel private als publieke ruimtes. Nobre Cál biedt een elegante, natuurlijke uitstraling die naadloos integreert met zowel historische als moderne omgevingen, terwijl het tevens milieuvriendelijke eigenschappen bezit zoals waterdoorlatendheid en een natuurlijke regulatie van warmte.

Vergelijking met andere materialen

Nobre Cál biedt enkele unieke voordeel ten opzichte van andere halfverhardingsmaterialen zoals grind, schelpen en gebroken puin. Grind, hoewel goedkoper en gemakkelijk aan te leggen, heeft als nadeel dat het gemakkelijk verschuift en daardoor regelmatig onderhoud vereist. Schelpen bieden een mooie uitstraling, maar zijn minder duurzaam en functioneel in zwaar belaste gebieden. Gebroken puin, hoewel stevig en geschikt voor zware belasting, biedt niet dezelfde waterdoorlatende eigenschappen als Nobre Cál, wat weer belangrijk is voor effectief waterbeheer.

Nobre Cál springt eruit door zijn duurzaamheid, natuurlijke uiterlijk en uitstekende waterdoorlatendheid, waardoor het een ideale duurzame stap voorwaarts is voor Groningen.

Nobre Cál in Groningen

In Groningen is Nobre Cál te vinden in verschillende settings, van tuinpaden en pleinen tot wandelpaden in parken. Deze halfverharding is zo populair omdat het naadloos aansluit bij de lokale architectuur en het landschap, terwijl het ook een praktische oplossing biedt voor voetgangerszones en andere veelgebruikte gebieden. Het materiaal draagt bij aan een verbeterde uitstraling van de stad en versterkt de connectie tussen de stedelijke ruimtes en hun natuurlijke omgeving.

Waarom Nobre Cál een pluspunt is voor de gemeente

De keuze voor Nobre Cál ondersteunt de duurzaamheidsdoelen van Groningen op verschillende manieren:

Milieuvriendelijk: Nobre Cál is gemaakt van natuurlijke, vaak lokaal verkregen, materialen, wat de CO 2 -voetafdruk vermindert. Bovendien is het materiaal volledig recyclebaar aan het einde van zijn levenscyclus. Waterbeheer: De doorlaatbaarheid helpt Nobre Cál bij de natuurlijke waterafvoer en voorkomt waterophoping. Biodiversiteit: Het materiaal biedt een habitat voor micro-organismen en kleine dieren, wat bijdraagt aan de biodiversiteit in de stedelijke gebieden. Warmteregulatie: Nobre Cál absorbeert minder warmte dan asfalt of beton, wat bijdraagt aan een koeler klimaat tijdens de zomermaanden.

Het oog op de toekomst

Het gebruik van Nobre Cál Halfverharding in Groningen laat perfect zien hoe duurzaamheid samen kan gaan met stadsontwikkeling en vernieuwing. Dit materiaal benadrukt hoezeer Groningen zich inzet voor een groenere, prettigere en mooiere stad. Of het nu gaat om het aanleggen van sfeervolle tuinpaden, het inrichten van praktische openbare pleinen of het maken van veilige speelplekken voor kinderen, Nobre Cál laat zien dat Groningen slimme, duurzame keuzes maakt.

Foto: Marek Omasta/Unsplash