Gratis producten testen en houden? Dit is hoe het werkt

GRONINGEN – Ben jij een liefhebber van nieuwe gadgets en heb je een uitgesproken mening? Dan is er goed nieuws! Via verschillende websites kun je je namelijk aanmelden om nieuwe producten te testen. En in sommige gevallen mag je deze producten zelfs houden. Klinkt dat interessant en wil je meer weten? Lees dan snel verder.

Waarom kun je gratis producten testen?

Je zou het gevoel kunnen krijgen dat er wel een addertje onder het gras moet zitten. Want waarom zou een bedrijf jou gratis een product laten testen? En je het ook nog eens laten houden? Hoe het allemaal precies in zijn werk gaat, kun je bijvoorbeeld lezen in informatieve artikelen op websites zoals die van Enqueteplein.nl over producten testen. In dat artikel worden de belangrijkste dingen alvast uitgelicht, zodat je een duidelijk beeld krijgt.

De reden dat bedrijven consumenten gratis producten laten testen, is dat ze zo betrouwbare feedback kunnen verzamelen. Die feedback gebruiken ze vervolgens weer voor de verbetering van hun producten. Een bedrijf kan hierdoor dus indirect aan verdienen, aangezien ze erachter komen of een product goed gaat verkopen of niet. Een win-winsituatie dus, zowel voor het bedrijf als voor jou als tester!

Hoe gaat het in zijn werk?

Stel dat je producten wilt gaan testen voor bedrijven, hoe begin je daar dan mee? Bedrijven gaan meestal zelf op zoek naar mensen die hun nieuwe product(en) willen testen. Dit gaat meestal via een onderzoekspanel dat leden voor hen uitzoekt die in de juiste doelgroep vallen. De leden die gekozen worden kunnen vervolgens aangeven of ze wel of niet mee willen doen.

Als een lid vervolgens de opdracht aanneemt, krijgt hij of zij het product thuisbezorgd en mag het een bepaalde periode getest worden. Na die periode deelt hij of zij de bevindingen met het bedrijf. In sommige gevallen mag men het product houden als bedankje, maar het kan ook zijn dat je het terug moet sturen en een vergoeding ontvangt voor het testen.

Wat voor producten kun je testen?

Deze onderzoeksmethode wordt door veel bedrijven toegepast en dus zijn er ook veel verschillende producten die je kunt testen. Van een nieuwe smaak thee of nieuwe muesli-repen tot nieuwe draadloze oortjes of een nieuw scheerapparaat. De productcategorieën die het meest voorkomen zijn voedingsmiddelen en cosmeticaproducten.

Voedingsmiddelen

Veel producenten van voedingsmiddelen brengen niet zomaar een nieuwe smaak op de markt. Niet voordat ze weten dat het in de smaak gaat vallen bij consumenten. Daarom komt het vaak voor dat merken zoals Lays, Pickwick en Haribo hun nieuwe producten eerst laten testen voordat ze in de schappen komen. Lekker gratis snoepen dus!

Cosmeticaproducten

Maar ook make-up, zoals lippenstift, lipgloss, mascara en eyeliner, wordt over het algemeen veel door consumenten getest voordat het op de markt komt. Voor liefhebbers van make-up of andere beauty-producten is dit natuurlijk een leuke kans om iets te doen met jouw expertise.

Mag je een getest product altijd houden?

Helaas is dit niet altijd het geval. Of je het product wel of niet mag houden, hangt af van de afspraken met het bedrijf. En als je het product niet mag houden, krijg je vaak wel een vergoeding voor het testen als je het terug hebt gestuurd. Dus het is sowieso een leuke bezigheid die je wat kan opleveren.

Foto: Karol D/Pexels