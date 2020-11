Nieuwe maatregelen: de impact van corona op Black Friday

GRONINGEN – Dit jaar geen gezellige decoratie in de winkels – Black Friday zal dit jaar voornamelijk digitaal zijn.

Minister-president Mark Rutte kondigde op 3 november 2020 extra maatregelen aan om het coronavirus een halt toe te roepen. Deze maatregelen gingen op 4 november om 22.00 officieel van kracht. De aangekondigde maatregelen zijn een klap in het gezicht voor veel ondernemers.

Ondanks het feit dat winkels niet dicht hoeven stijgt het aandeel online aankopen gigantisch. Onder andere de omzet van PostNL explodeerde in het derde kwartaal. Met de feestdagen voor de deur zetten zij én andere logistieke partners en webwinkels zich schrap voor een nieuwe storm aan online verkopen.

Hoe houd je als winkelier het hoofd boven water wanneer iedereen zijn aankopen online doet? Zij moeten – zo lijkt – het belangrijkste winkelseizoen, doen met veel minder fysieke bezoekers.

Gigantische vraag naar Black Friday in 2020

Eigenaar Paul Rombouts van Blackfridayshops.nl ziet een gigantische vraag naar Black Friday deals dit jaar. “Nóg eerder dan anders proberen webwinkels de strijd om de Sint en kerstaankopen te winnen. In vergelijking met vorig jaar zal de online omzet met minimaal 20% stijgen. Ondanks grotere aankopen die gedaan zijn tijdens de eerste lockdown in maart, stellen consumenten nu hun aankopen uit om online te shoppen tijdens Black Friday 2020.”

De website van Rombouts zelf heeft te maken met een enorme stijging in bezoekers. Ze verwachten dit jaar ruim 500.000 bezoekers in november te verwelkomen die op zoek zijn naar de beste deals. “Super leuk natuurlijk, maar ook ik had graag zonder ‘normaal’ willen shoppen. De gezelligheid in de winkelstraat is er op dit moment wel vanaf.”

Toch ziet hij nog genoeg kansen voor winkeliers in deze tijd. “Ik raad winkeliers en winkels aan optimaal gebruik te maken van het eigen netwerk. Zorg dat je website up-to-date is met de deals die je aanbied én maak gebruik van je social media-account. Doe een oproep om lokaal te shoppen. Door eerder te beginnen met aanbiedingen voor de feestdagen zal de grote drukte meevallen.”

En voor de consument, hoe profiteren zij volop van de beste deals? “Eigenlijk is het heel simpel. Maak nú al een lijstje van de producten die je op het oog hebt. Noteer de prijs daarvan. Prijzen rond de feestdagen schommelen enorm, soms kan je ook gefopt worden als consument. Door de prijzen vooraf te noteren, weet je zeker dat je niet teveel betaalt.”

Foto: Markus Spiske/Pexels