Wat is het belang van het verticuteren van gazon?

GRONINGEN – Heb je een prachtig gazon in je tuin liggen? Dan wil je hier ongetwijfeld zo lang mogelijk van genieten. Dat krijg je voor elkaar door dit gazon op de juiste manier te onderhouden. Concreet betekent dit het volgende: je moet het gazon regelmatig grasmaaien en verticuteren. Gras verticuteren is, spijtig genoeg, een stap die door veel mensen overgeslagen wordt. Niet verstandig, aangezien verticuteren om meerdere redenen erg belangrijk is.

Verticuteren draagt bij aan de groei van het gras

Verticuteer je je gazon regelmatig? Dan leg je een goede basis voor de groei van het gras. Dit komt onder meer doordat gras ruimte nodig heeft om te groeien. Om deze ruimte te verkrijgen, is het zaak om ‘gaten’ in het gazon aan te brengen. De enige mogelijkheid die je hiervoor hebt, is verticuteren.

Door een gazon te verticuteren, maak je de grond als het ware open. Je geeft hiermee alle grassprietjes de mogelijkheid om (hard) aan te groeien. Zou je dit niet doen? Dan krijg in het gras met het nodige mos en onkruid te maken. Dit mos en onkruid zit de grassprietjes in de weg, waardoor het gras niet op de gewenste manier aan kan groeien.

Bijkomend voordeel: door te verticuteren, komt er voldoende water bij de wortels van de grassprietjes. Dit geldt ook voor zuurstof en voeding, waardoor de grassprietjes des te harder en beter het gazon aangroeit.

Verticuteren draagt bij aan de fraaie uitstraling

Als je het gras regelmatig verticuteert, is het gras in staat om aan te groeien. Dit verbetert de algehele gezondheid van het gazon, maar uiteraard ook de uitstraling. Door regelmatig je gazon te verticuteren, verkrijg je een fraai gazon.

Dit gazon oogt niet alleen fraai, maar ook nog eens groen. Gras dat goed en gezond aan kan groeien, is namelijk prachtig groen. Op het moment dat de grassprietjes problemen ondervinden, worden de sprietjes min of meer geel. Dat wil je ten koste van alles voorkomen, dus verticuteer je tuin met enige regelmaat!

Conclusie: door je gazon te verticuteren, zijn je inspanningen van het gras zaaien niet voor niets geweest en blijft je gazon langer mooi. De tijd die je in je tijd doorbrengt, breng je hierdoor op een zeer aangename manier door.

Combinatie met grasmaaien

Wil je van de twee hierboven besproken voordelen genieten? Dan is het zaak dat je het gras maait én verticuteert. Het bedrijf Ecostyle weet dit op een mooie manier samen te vatten: verticuteren is grasmaaien, maar dan verticaal. En zoals je ongetwijfeld weet, doe je grasmaaien juist verticaal. Door je gazon zowel verticaal als horizontaal te bewerken, geniet je van een prachtige grasmat in je tuin.

Wat heb je nodig om het gazon te kunnen verticuteren?

Het belang van verticuteren mag niet onderschat worden. Wat echter regelmatig te zien is, is dat een grasmat alleen gemaaid wordt. Tussen de grasmat groeit hierdoor veel mos en onkruid, waardoor de grassprietjes na verloop van tijd niet meer goed aan kunnen groeien. Het is daarom erg belangrijk om regelmatig je gazon te verticuteren.

Waarom kiest niet iedereen hier voor? Dat heeft mogelijk met de investering te maken. Als je je grasmat op de juiste manier wilt verticuteren, heb je hier meerdere middelen voor nodig. Ten eerste is het zaak om te investeren in een goede verticuteermachine en/of verticuteerhark. Met dit gereedschap kun je je gazon op de juiste manier verticuteren.

Ten tweede moet je in herstelmiddelen investeren. Nadat je het gazon hebt geverticuteerd, oogt dit namelijk niet overal meer even mooi. Er zijn her en der gaten in het gazon te zien die je op kunt vullen, bijvoorbeeld met Graszaad-Herstel van Ecostyle. Door dit middel op de betreffende plekken te strooien, geniet je snel van een voller gazon.

Ten derde heb je de nodige kracht nodig. Als je een verticuteerhark door het gras heen wilt ‘slepen’, moet je flink wat kracht leveren. Deze kracht is simpelweg nodig omdat de hark door de toplaag van het gazon heen moet. Deze laag is dik en dichtbegroeid, waardoor je veel kracht over moet zien te brengen. Met een goede verticuteerhark of –machine maak je dit al makkelijker, maar het is nu eenmaal een feit dat het aankomt op de kracht in je armen.

Tot slot heb je hierdoor ook de nodige tijd nodig voor het verticuteren. Met name als je een groter gazon hebt, ben je de nodige tijd kwijt. En doordat je het gazon regelmatig moet verticuteren, loopt de totale tijdsinvestering verder op. Maak hier in ieder geval tijd voor vrij. Het belang van verticuteren mag en kan niet (meer) onderschat worden.

Foto: Digital Buggu/Pexels