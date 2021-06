Welke natuurlijke ontstressers zijn de moeite waard?

GRONINGEN – Nederlanders kampen steeds vaker met slaapproblemen. Dat blijkt uit een gezondheidsenquête van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Het van de ene op de dag moeten omschakelen op telewerken, de angst voor de pandemie en sociale contacten die wegvallen, veroorzaken stress. In de apotheek vind je medicijnen die de stress wegnemen, die helpen bij het in slaap vallen en slaapmedicatie. Deze medicijnen zijn geschikt als je ze een korte periode neemt maar wie langdurig kampt met stress, probeert beter eerst de natuurlijke middeltjes uit. Een flinke wandeling in de natuur bijvoorbeeld kan al wonderen doen.

Een paar druppeltjes CBD-olie

CBD-olie is een olie gemaakt op basis van cannabinoïden. Deze stof vind je terug in de cannabisplant. In tegenstelling tot de marihuanaplant word je niet high van CBD omdat er amper THC in zit maar bevordert het wel de nachtrust. CBD bestaat in verschillende vormen. Je kan bijvoorbeeld CBD vapen in een vaporizer. In een vaporizer inhaleer je de dampen maar niet de assen. Zo vermijd je een branderig, irriterend gevoel in de keel. De meeste gebruikers kopen CBD-olie waarbij ze enkele druppeltjes op hun tong laten druppelen. Ook populair zijn de ‘edibles’ waarbij CBD verwerkt zit in snoepjes. Het voordeel van deze edibles is dat ze juist gedoseerd zijn en handig voor onderweg. CBD is niet in elk land legaal. Let dus op als je het meeneemt van of naar het buitenland.

Wandelen in de natuur

Of het nu op het strand of in het bos is, de natuur is de beste natuurlijke ontstresser. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen die in de stad wonen meer piekeren en hun leven in vraag stellen dan degenen die meer op het platteland wonen. De natuur helpt stress, depressie en angst te bestrijden en brengt rust. Woon je in een betonnen omgeving, dan kan je zelf de natuur in huis halen door planten of een waterelement te plaatsen. Ook een kunstwerk van een oceaan aan de muur hangen, een natuurdocumentaire bekijken en een wandelingetje in het park maken hebben al een positief effect.

Citrusfruit en groene groenten

Wie ongezond eet, zal meer stress ervaren. Dat lijkt misschien tegenstrijdig omdat je je slaperig kan voelen na het eten van een bord pasta of een maaltijd uit een hamburgertent maar toch bezorgt deze voeding je meer stress dan citrusfruit en groene groenten. In groene groenten zoals broccoli en asperges zit veel magnesium. Magnesium wordt ook wel het ‘antistressmineraal’ genoemd omdat het de zenuwen en spieren ontspant. De vitamine C in citrusfruit maar ook in bessen, kiwi’s en aardbeien bestrijdt dan weer het stresshormoon cortisol.

Een ontspannend bad met etherische oliën

Het klinkt cliché maar het klopt als een bus. Een bad nemen helpt te ontstressen. Het warme water ontspant de spieren. Voeg nog een paar druppeltjes etherische olie toe om het effect te versterken. Bepaalde geuren zoals Bergamot, Lavendel, Veviter, Mandarijn, Ceder Atlas en Ylang-Ylang hebben een ontspannende werking. Eucalyptus is ideaal als je verkouden bent. Als al deze middeltjes nog niet helpen om de stress weg te nemen, kan je een medicijn overwegen. Vraag in dat geval zeker eerst raad aan een arts.

Foto: CBD-Infos-com/Pixabay