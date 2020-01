Win 2 kaarten voor de docu Honeyland in Forum Groningen!

GRONINGEN – Vandaag gaat de documentaire Honeyland in première. Namens Forum Groningen mogen wij 1×2 kaarten weggeven.

Honeyland is wonderschoon portret van de laatste vrouwelijke honingjager in Europa. Een "prachtig gefilmd volkssprookje", aldus de Volkskrant die de docu vijf sterren geeft.

Honeyland

De laatste vrouwelijke honingjager van Europa, Hatidze Muratova, leeft naar een belangrijke regel; neem nooit meer honing weg dan de bijen kunnen missen. Regisseurs Tamara Kotevska en Ljubomir Stefanov filmden de honingjager drie jaar in het adembenemende gebergte van Noord-Macedonië, en keerden terug met een visueel verbluffende en intieme documentaire over bedreigde tradities en het broze evenwicht tussen mens en natuur, die een honingzoete indruk achterlaat.

Hatidze speurt duizelingwekkend steile bergflanken af op zoek naar bijenkolonies die zich verschanst hebben in de rotsen. Samen met haar moeder woont ze in een stenen huisje. Haar leven, haar passie en haar inkomen zijn de wilde bijen die ze met veel zorg, en volgens oude tradities teelt. De honing verkoopt ze op een marktje op zo’n vier uur loopafstand. Tot op een dag een rumoerige familie arriveert met een oude caravan, zeven onhandelbare kinderen en een kudde koeien, de voorbode voor een dramatische wending in Hatidze’s oude leven.

Trailer

Prijswinnende documentaire

Honeyland sleepte 11 internationale prijzen binnen. Op het vermaarde Sundance Festival 2019 werd de film bedolven onder lovende kritieken en en bekroond met drie prijzen: Cinematography Award, Grand Jury Prize en de World Cinema Documentary Special Jury Award.

Foto: Honeyland