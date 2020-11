Zelf gellak nagels aanbrengen of verwijderen? Zo doe je dat!

GRONINGEN – Wil jij thuis zelf de perfecte gellak nagels kunnen aanbrengen of verwijderen? In dit artikel lees hoe je dat kunt doen met een klein beetje hulp.

Met de feestdagen voor de deur willen we natuurlijk goed voor de dag komen. Nog even snel naar de kapper, de mondhygiënist en de nagelsalon. Maar wat als de gedeeltelijke lockdown binnenkort opnieuw wordt verzwaard en je gemaakte afspraak opeens komt te vervallen? Voor het bijpunten van ons haar vertrouwen we de schaar misschien toe aan een huisgenoot of partner. En een kauwgompje kan een slechte adem een avond verbloemen. Maar wat moet je doen om zelf de perfecte gellak nagels aan te brengen en te verwijderen?

Gellak starterspakket

Voor mooie gelnagels heb je meer nodig dan alleen een leuk kleurtje. En wie regelmatig naar de beautysalon gaat, voelt zich misschien wel overvallen door de ruime keuze aan mogelijkheden of de hoeveelheid aan hulpmiddelen. Maar met een professioneel gellak starterspakket haal je zelf alles in huis om thuis je eigen nagelsalon te beginnen en ben je letterlijk uitgerust van top tot teen! Steel jij straks de show met je nieuwe gelnagels op Kerstavond? Of geef je een gellak set als cadeau?

In een gellak set zit eigenlijk alles wat je nodig hebt om nagellak aan te brengen en te verwijderen. Het grote verschil tussen gellak sets is vaak de hardingslamp, oftewel de gellak lamp. Deze lamp droogt de gellak door middel van ultraviolet licht (UV-licht). Hoe hoger het vermogen van een lamp, des te sneller de lak droogt. Je kunt deze gellak lampen in verschillende formaten krijgen. Zo heb je bij de grotere lampen ruimte voor een hele hand of voet, terwijl de compacte lamp ruimte biedt voor vier vingers. Dat laatste is bijvoorbeeld ideaal voor onderweg. De duurdere gellak sets bevatten een wat betere gellak lamp waardoor top coats sneller uitharden.

Naast een gellak lamp bevat een gellak set doorgaans meerdere accessoires om je nagels op een perfecte manier aan te brengen én te verwijderen. Denk hierbij aan een aantal verschillende kleuren, primer, base- en topcoat, een olie en nagellak remover. En meestal kun je de gellak set zelf ook nog helemaal samenstellen met de kleuren die jij het mooist vindt; van pastel tot glitter. Zo creëer je bij iedere outfit de perfecte nagel. En bovendien ben je binnen no time klaar met de pedicure, die ook nog eens twee weken strak blijft!

Gellak op salonniveau

Dus ben jij altijd tot in de puntjes verzorgd en houd je van mooie nagels? Dan zou een gellak starterspakket misschien wel de uitkomst kunnen zijn voor het geval dat we een nieuwe lockdown krijgen. Met een gellak set haal je namelijk gewoon de beautysalon naar jouw eigen woning. Zo neem je het heft letterlijk in eigen hand en kun je op elk moment met je nagels aan de slag gaan. Bovendien creëer je de gelnagels met precies dezelfde professionele techniek als in de salon. Daardoor kan het ook een mooi cadeau zijn met de feestdagen.

Foto: picjumbo_com/Pixabay