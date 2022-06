3 onmisbare tools bij het opzetten van je onderneming

PROVINCIE – Je kunt als inwoner van de provincie Groningen vandaag al een bedrijf optuigen. En om je goed te laten beginnen met je eigen onderneming lees je in deze blog drie hulpmiddelen die je verder brengen.

Kamer van Koophandel

Dit is het eerste feestje van je nieuwe bestaan als ondernemer, want je mag onder de officiële noemer producten gaan verkopen. Verder is een afspraak maken bij de Kamer van Koophandel (KvK) verstandig, omdat je met een medewerker nog eens je strategie door spreekt, de gegevens vaststelt en uitleg krijgt over het indienen van aangiftes voor de belastingdienst. Zo stap je geheel voorbereid op de toekomstige werkzaamheden het kantoor uit. De Kamer van Koophandel zit in de stad Groningen, gevestigd aan de Leonard Springerlaan 15 (dat is in de buurt van het Martini Plaza). Om je organisatie toe te voegen in het register maak je online gemakkelijk een afspraak.

Investeren in een pand

Het kan wellicht even duren, maar er ontstaat een klantenkring die je wilt ontvangen om de zakelijke relatie te versterken. Een bespreking in een garage, slaapkamer of een woonkamer is toch in een informele setting waarin de benodigde informatie vaak ontbreekt, zoals offertes, afspraken op papier en lijsten met artikelen. Daarmee raakt een onderhandeling in een stroomversnelling. Bovendien kan een partner of kind de rust verstoren thuis. Een eigen pand is dus de ideale oplossing om bijeenkomsten op de beste manier voort te zetten. Hoe je daarmee start, hangt af van je budget om te huren of kopen. Een makelaarskantoor met een specialisatie in kantoorpanden is de meest geschikte organisatie om bij aan te kloppen om de eerste mogelijkheden te bekijken in de stad of elders in de regio.

Webshop opzetten

Steeds meer mensen kopen online hun producten en wie niet meegaat in deze trend raakt vroeg of laat achter op je concurrentie. Tevens is een webshop tegenwoordig binnen een dag in de lucht, doordat je simpelweg de stappen doorloopt die een hostingbedrijf aanreikt nadat je daar een pakket afsluit. Kies vervolgens bijvoorbeeld voor WooCommerce hosting, vanwege hun tools die veel online ondernemers gebruiken om een webwinkel te runnen. Daarnaast plaats je met WooCommerce hosting meteen je aanbod op een zichtbare plek, waardoor je doelgroep je eenvoudig vindt.

Foto: Rubaitul Azad