3 originele ideeën om iemand beterschap te wensen

GRONINGEN – Ziek zijn is natuurlijk nooit leuk, maar met een mooi cadeautje voel je je meteen al een stuk beter. Wat zijn de leukste beterschapscadeaus?

Het is september, dus de ‘r’ zit weer in de maand. Dat betekent dat de dagen weer korter worden en we daardoor een stuk minder zon, warmte en vitamine d binnenkrijgen. Juist in dat soort periodes ligt ziekte op de loer. De kans dat iemand die je kent (of jijzelf) een snotneus krijgt, verkouden wordt of de griep gaat krijgen is in de maanden september, oktober, november of december aanzienlijk. En in zulke gevallen is het attent om die zieke vriend, vriendin, familielid of collega beterschap te wensen. Wat zijn de meest originele cadeaus om in zo’n situatie te geven?

Fruitmand

Wie ziek is kan naast rust ook veel extra vitaminen gebruiken. Een leuke manier om iemand beterschap te wensen is daarom door middel van een fruitmand bezorgen of fruitmand versturen. Want een fruitmand is niet alleen lekker, maar ook erg gezond! Houd iemand enorm veel van aardbeien, kiwi’s, peren en kersen? Of is hij of zij juist allergisch voor kiwi’s? Geen probleem! Je kunt de mand helemaal zelf samenstellen, waardoor je een pakket op maat kunt geven. En weet je nou niet helemaal zeker wat iemand lekker vindt? Dan kun je ook een cadeaubon geven zodat diegene zelf een fruitmand kan bestellen bij cadeauwinkels als Fruitzaam Gifts.

Chocolade

Een ander populair beterschapscadeau is natuurlijk chocola. Eigenlijk doet chocola het altijd goed, of je nou ziek bent of niet. Het is namelijk niet alleen lekker, maar het maakt ook geluksstofjes aan als je het eet. En wanneer iemand zich ellendig voelt kan hij of zij daar wel wat extra van gebruiken. Maar wat geef je? Chocolade heb je immers in allerlei soorten en maten, denk bijvoorbeeld aan gevulde bonbons, een chocolade cadeaupakket van Merci of gewoon een reep witte, melk of pure chocola. De pure variant met meer dan 70% cacao schijnt de meest gezonde optie te zijn, maar als je het op safe wilt spelen is een lekkere doos vol met biologische bonbons misschien wel de beste optie!

Een kaartje

Het meest bekende beterschapscadeau is waarschijnlijk het beterschapskaartje, al dan niet in combinatie met een bosje bloemen. Een leuke, lieve ansichtkaart met daarop een persoonlijke boodschap klinkt misschien als een saai en ouderwets cadeau, maar niets is minder waar. We sturen tegenwoordig namelijk nauwelijks kaartjes meer. Bij een verjaardags- of beterschapswens is een berichtje via WhatsApp, Facebook Messenger of SMS de standaard geworden. Hoe leuk is het dan niet om in deze digitale tijden juist een fysiek kaartje te ontvangen waar iemand echt wat moeite voor heeft moeten doen? Daar knap je toch meteen een beetje van op?!

