3 tips om je vermogen te beschermen tegen inflatie

GRONINGEN – Met torenhoge inflatie is het van belang om het geld dat je hebt goed te beschermen. In dit artikel lees je tips om je vermogen te beschermen.

Waarschijnlijk sta je er niet bij stil, maar iedereen die geld heeft wordt geraakt door inflatie. Dat komt omdat inflatie de ontwaarding van geld is. Dat betekent dat geld jaarlijks minder waard wordt. Dat is zo besloten door centrale banken die tot voorkort een inflatiedoel hadden van circa 2 procent. Inflatie heeft als doel om de economie draaiende te houden, dus dat geld blijft circuleren. Wie geld spaart, verliest eigenlijk een paar procent per jaar.

Sparen?

Hoe hoger de inflatie is, des te meer waarde je (spaar)geld verliest. Het is daarom zonde om geld bij hoge inflatie op de spaarrekening te zetten. In plaats van sparen kun je in zulke gevallen wellicht beter investeren. Je zet dan het geld voor je aan het werk en kunt daardoor rendementen halen. Zeker met de hoge inflatie van dit jaar, was het verstandig geweest om te gaan beleggen. Anderzijds biedt beleggen ook risico’s met zich mee, waardoor je het ingelegde bedrag geheel kunt verliezen.

Beleggen

Beleggen is dus de eerste tip om je vermogen te beschermen tegen inflatie, maar tegelijkertijd is het ook een risico. Rendeert je belegging minimaal het aantal procent dat gelijkstaat aan de inflatie? Rendeert je belegging überhaupt? Of maak je verlies? Er zijn dus veel dingen om rekening mee te houden. Je kunt dit daarom uitbesteden aan beleggingsexperts die voor jou gaan beleggen. Maar je kunt ook kiezen voor zogenoemde indexfondsen om je risico te spreiden.

Edelmetaal

Een andere manier om je vermogen te beschermen tegen inflatie is goud kopen of zilver kopen. Door de jaren heen hebben deze beide edelmetalen altijd bescherming geboden tegen de ontwaarding van valuta. De gemiddelde levensduur van een valuta zoals de gulden of de euro is 10 jaar. Maar goud en zilver gaan duizenden jaren terug. En al die jaren hebben zij hun waarde behouden. Maar in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, dus ook hierbij is het van belang om advies in te winnen bij een betrouwbare partij of financieel adviseur.

Vastgoed

Een derde manier die gebruikt wordt om vermogen te beschermen is vastgoed, dat wil zeggen het investeren in stenen. Hierbij kun je denken aan huizen, maar ook aan winkelpanden. Het investeren in vastgoed is net als beleggen niet zonder risico’s. Bovendien zijn er ontzettend veel regels die continu veranderen. Je moet dus goed weten wat je doet. Ook in dit geval is het belangrijk om een specialist in te schakelen die jou kan helpen bij het hele proces.

Foto: hamiltonleen/Pixabay