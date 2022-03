3 tips voor de laatste koude dagen

GRONINGEN – De maand maart is aangebroken, wat betekent dat de lente ons nadert. Voordat we echter zo ver zijn, volgen er nog een paar laatste koude dagen. In de lente komen er bovendien ook nog wel eens koude dagen voor. Hoe kun je je nu het beste voorbereiden op zulke dagen, als je het bijvoorbeeld zonde vindt om veel te stoken? Hieronder worden een aantal tips gegeven waarmee je het altijd lekker warm zal hebben tijdens die onverwachte koude dagen.

1. Gebruik een kruik

Een van de meest bekende oplossingen om jezelf warm te houden, is door middel van een kruik. Het voordeel hiervan is dat je heel makkelijk plaatselijk kunt verwarmen. Bovendien zijn kruiken relatief goedkoop. Je hoeft ze enkel met warm water te vullen en je hebt het de hele nacht lekker warm!

2. Elektrische deken

Een elektrische deken is een deken die door middel van stroom warm wordt en je gedurende de nacht lekker warm houdt. Je wordt dus dichtbij je lichaam warm gehouden, in plaats van dat je het alsnog koud hebt ‘s nachts doordat de verwarming niet voldoende verwarmt bij je bed. Een elektrische deken zorgt voor een betere nachtrust. Niet alleen doordat je het niet meer koud hebt ‘s nachts, maar de deken vermindert spierpijn, doordat de spieren goed warm worden gehouden en daardoor soepel blijven.

Wat is de beste elektrische deken?

Er zijn enorm veel verschillende opties als het gaat om elektrische dekens. Wat de beste elektrische deken is, hangt af van wat je belangrijk vindt. Zo zijn er duurzame varianten, maar ook wat meer luxe varianten die meerdere standen of een aparte voetenzone hebben. Bovendien zijn de dekens natuurlijk prijziger als je een tweepersoons variant wil, of bepaalde standen of functionaliteiten wil hebben.

3. Warmtekussens

Naast elektrische dekens bestaan er ook elektrische kussens. Deze worden ook wel warmtekussens genoemd. Een elektrische deken houdt je hele lichaam warm gedurende de nacht. Heb je het snel warm ‘s nachts? Dan zijn warmtekussens wellicht een betere optie. Deze zijn gericht op het warm houden van je nek, schouders en rug, of je buik als je op je rug slaapt. Een warmtekussen is een goede optie als je veel last hebt van pijn aan je nek en schouders, bijvoorbeeld als je veel achter een computerscherm zit voor je werk.

Foto: Kelly Sikkema/Unsplash