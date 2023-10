GRONINGEN – Als bedrijf is het niet alleen belangrijk dat je je werknemers regelmatig in het zonnetje zet, maar bijvoorbeeld ook goed nadenkt over je klanten, relaties en leveranciers.

Een leuk kerstpresentje voor bijvoorbeeld die ene chauffeur die keurig iedere ochtend om 06.00 uur aan het dock staat te lossen, is dus ook op zijn plaats. Niet alleen laat je op deze manier zien hoeveel iemand voor je betekent, maar is dit ook goed voor de reputatie van je eigen bedrijf. Je zult namelijk versteld staan van de mate waarin dit maar gebeurt. Door je hier als bedrijf juist in te onderscheiden, zullen ze veel eerder geneigd zijn net dat stapje extra voor je te doen. Stel dat je dezelfde chauffeur de volgende keer vraagt om een uurtje eerder te komen, omdat je het die dat zo druk hebt en zo net even wat meer speling hebt, is de kans groot dat dit geen enkel probleem is. Dus wil jij de mensen tijdens de feestdagen extra verrassen, dan zijn hier 3 tips voor een leuk kerstpresentje.

Kies voor een kerstpresentje dat past

Het geven en ontvangen van een kerstpresentje is ontzettend leuk, maar dan moet het wel passend zijn. In het verlengde van het presentje voor de chauffeur, is in het geval een mannelijke chauffeur misschien een geurtje voor in huis niet helemaal geschikt, terwijl vrouwen dit wel leuk vinden. Om op safe te spelen, kun je het beste kiezen voor iets neutraal. Chocolade als kerstpresentje doet het bijvoorbeeld altijd goed. Mocht de persoon die het ontvangt het bijvoorbeeld niet lekker vinden, dan is er vast wel iemand thuis of in z’n omgeving die wel gek is op chocola. Denk dus goed na wat je koopt, zodat je ook zeker weet dat het geschikt is voor de persoon aan wie je het geeft.

Chocolade giftbox

Wat is er nu leuker om te krijgen, dan een chocolade giftbox? Nu hoef je niet een volledige doos vol met chocolade van de patisserie te halen, maar zijn er ook kant en klare doosjes, waarmee je een blijk van waardering toont. Zelfs een doosje Merci is vaak al voldoende om te laten zien wat iemand voor je betekent. Het enige waar je wel even rekening mee moet houden, is dat je alles tijdig bestelt. Het online bestellen van een kerstpakket is ontzettend populair tegenwoordig, dus ook voor een klein presentje, is het belangrijk deze tijdig te bestellen.

Wijngeschenkset

Wijn is en blijft een veel gedronken drankje en daarmee ook een perfect geschenk voor onder andere tijdens de feestdagen. Hoe leuk is het om bijvoorbeeld iedere relatie te voorzien van een gepersonaliseerde fles rode en witte wijn, aanvullend met twee mooie glazen. Niet alleen laat je dan zien wat iemand je waard is, maar zorg je ook direct voor een stukje extra marketing. De meeste bedrijven zullen deze flessen met jouw logo een speciaal plek geven, waardoor je naam tot in lengte van jaren zichtbaar zal zijn.

Gadgets

Ben je een techbedrijf, dan is een leuke gadget natuurlijk het perfecte cadeau. Zo zijn er ontzettend veel verschillende gadgets, die geschikt zijn voor jong en oud. Wat dacht je van een gepersonaliseerde powerbank, waarmee je overal en altijd je telefoon kunt opladen?

Foto: CestasdeNavidad_store/Pixabay