3 tips voor het kopen van meisjeskleding voor je dochter

GRONINGEN – In de kindertijd houden ouders ervan om hun kinderen te trakteren op leuke kleding. Het leukste is vaak om verschillende kledingstukken bij elkaar te zoeken die samen een leuke outfit maken. Maar als je je voor je dochter(s) leuke meisjeskleding zoekt, zijn de mogelijkheden eindeloos, vooral online. Weet je niet hoe je de beste kleding voor haar kiest? Lees dan snel verder voor modetips die elke ouder moet weten bij het kiezen van meisjeskleding!

1. Een kleurenschema

Geen twee meisjes zijn hetzelfde. Iedereen ziet er anders uit en heeft verschillende kenmerken en gezichtsuitdrukkingen. Laten we zeggen dat je twee dochters hebt. Wat bij je oudste dochter paste, hoeft niet per se bij je jongste te werken. Wat je wel kunt doen, is kiezen voor een kleurenschema. Kies bijvoorbeeld jurken in blauw, wit of rood. Dit systeem werkt het hele jaar door!

Ga dus voor outfits in neutrale kleuren zodat ze kunnen mixen en matchen. Kies de meeste van hun outfits uit hetzelfde kleurenwiel. Met deze truc kun je verschillende outfits maken die samenwerken. Ook kan de kleding beide dochters flatteren! Stel je ook voor hoe gemakkelijk het zal zijn om de outfits van je kinderen te coördineren tijdens familiefoto’s. Kleurenschema’s besparen je veel gedoe.

2. De juiste stof

​​Sommige kinderen zijn gevoelig voor bepaalde materialen of stoffen. Ze houden niet van een tintelend gevoel op hun huid. Houd daarom altijd rekening met de stof die je koopt. Als het voor jou niet goed voelt, zal je dochter het naar alle waarschijnlijkheid ook niet fijn vinden. Maar zoek ook naar kleding die niet constant gestreken hoeft te worden. Dat bespaart je een heleboel tijd!

3. De details

Je hoeft niet overdreven trendy te zijn met meisjeskleding. Zelfs klassieke vormen of patronen staan leuk. Maar wat het uniek maakt zijn de details. Een basic blauwe of roze jurkje of witte trui zijn bijvoorbeeld niet zo bijzonder. Maar voeg een kleine rode strik toe aan de achterkant en zie het verschil! Het is een simpele truc waardoor je dochter er super schattig uitziet. Zorg voor kleding die een glimlach op hun gezicht tovert.

4. Let op!

Je krijgt je dochter niet zover dat ze iets gaat dragen wat ze niet leuk vindt, zoek dus kleding die ze graag zou dragen. Wat kiest je dochter bijvoorbeeld als ze zich alleen aankleedt? Kiest ze voor een comfortabele broek of een zwierige jurk? Onthoud dus altijd haar keuzes voordat je haar garderobe opfleurt.

Foto: Brittany Colette/Unsplash