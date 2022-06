4 ketens die ook naar Groningen zouden moeten komen

GRONINGEN – Hoewel de stad Groningen veel te bieden heeft, zitten helaas niet alle ketens in Groningen die wel in de Randstad zitten. In deze blog lees je over vier ketens die wel ergens anders in het land zitten, maar (nog) niet in Groningen.

Gefixt

Gefixt is een landelijke keten die nu in Gouda te vinden is, maar het zou niet misstaan als deze binnenkort ook haar deuren zal openen in Groningen. Het zou eigenlijk logisch zijn voor Gefixt om ook in het noorden een vestiging te openen. In het noorden zitten namelijk veel studenten, vanwege de Rijksuniversiteit bijvoorbeeld. Al die (buitenlandse) studenten hebben smartphones die ook gerepareerd moeten worden. Dus hoewel Gefixt in Gouda ongetwijfeld een goede zaak zal draaien, is het nog niets vergeleken met de kansen die ze hebben in Groningen!

Miniso

Miniso is een van oorsprong Aziatische winkelketen met verschillende soorten producten in het assortiment, tegen een erg voordelige prijs. Miniso zou dus ook in Groningen heel veel gezinnen en studenten kunnen voorzien van spotgoedkope spullen! Miniso is nu te vinden in onder andere Utrecht, Eindhoven en Den Bosch.

Five Guys

De Amerikaanse fastfoodketen Five Guys heeft een menu vol met Amerikaanse lekkernijen, zoals hamburgers en hotdogs. Het restaurant heeft al vestigingen in Nederland, onder andere in Utrecht (Leidse Rijn) en Almere, maar helaas is het noorden van Nederland nog niet voorzien van een restaurant van Five Guys. Met de vele huishoudens en studenten die de stad Groningen te bieden heeft, kan Five Guys hier wellicht meer omzet uit halen dan ze denken.

Urban Outfitters

Tot slot is er de fashionketen Urban Outfitters, dat oorspronkelijk uit Amerika komt. Urban Outfitters is een kledingmerk dat zich vooral richt op jongeren (en dan met name vrouwen) tussen de 18 en de 28 jaar. Voor Urban Outfitters zou het, gezien hun doelgroep, dan ook erg logisch zijn om een vestiging te openen in de meest noordelijke studentenstad van Nederland! Ook bij de buitenlandse studenten kan Urban Outfitters veel populariteit halen, aangezien Urban Outfitters een internationaal bekend merk is. Ook voor Duitsers die een dag de grens over gaan om te winkelen in Groningen, zou Urban Outfitters mogelijk een winkel zijn om hun kleding te kopen.

Foto: Rossemarie Beringuel/Pexels