4 redenen om te gaan voor promotie via koffiebekermarketing

GRONINGEN – Er zijn tal van manieren om meer naamsbekendheid te creëren voor jouw merk, product, dienst of bedrijf. In dit artikel gaan we dieper in op promotie via koffiebekermarketing. Het klinkt misschien gek, maar het is een zeer effectieve marketingstrategie gebleken en dat is het nog steeds.

Koffiebekermarketing is een manier om jouw bedrijf te promoten onder je potentiële klanten. Dit doe je door koffiebekers te laten bedrukken. Dit kan met het logo van je bedrijf, maar ook met een boodschap, slogan of andere soorten content, zoals een foto, strip of mooi design. Het voordeel van koffiebekers bedrukken, is simpelweg dat alles mogelijk is!

1. Veel meer exposure

Eén van de redenen dat bedrijven voor koffiebekermarketing kiezen, is door de enorme exposure die het kan opleveren. Het nadeel aan marketing is dat mensen vaak maar heel kort aan de reclame worden blootgesteld; namelijk 5 seconden. Met koffiebekermarketing is dit anders. Mensen doen gemiddeld 7 minuten over het opdrinken van hun warme drank. Dit is dus 84(!) keer zoveel exposure. Bovendien drinken we in Nederland gemiddeld 2,5 kop koffie per dag, dus je kunt je voorstellen tot hoeveel exposure koffiebekermarketing kan leiden.

De persoon die de drank nuttigt, zal dus zeven 7 lang (onbewust) in aanraking komen met jouw bedrijf. Hierdoor blijft jouw bedrijf beter in hun geheugen hangen. En tijdens dat iemand binnen die minuten een warme drank nuttigt, komt die persoon gemiddeld 6 andere personen tegen. Koffiebekermarketing zorgt dus voor zowel langere exposure als exposure aan meer mensen.

2. Duurzaam materiaal

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een steeds belangrijker begrip geworden bij het ontwerpen, produceren, verpakken en vervoeren van producten. Wegwerpproducten van plastic zullen volledig worden afgeschaft, waardoor duurzame koffiebekers van leveranciers zoals CUPSZ enorm in opkomst zijn. Het is namelijk een duurzaam materiaal dat volledig gerecycled kan worden. Op deze manier kun je als bedrijf zijnde een steentje bijdragen aan het milieu.

3. Veel mogelijkheden

Het voordeel van kartonnen bekers, is dat je ze geheel naar wens kunt laten bedrukken. Je kunt spelen met verschillende soorten tekst, kleur, afbeeldingen, logo’s en zelfs scanbare codes. Het design kan aangepast worden wanneer je maar wilt, waardoor je verschillende ontwerpen kunt testen om erachter te komen welke het beste werkt.

Een koffiebeker wordt in de hand gedragen en bevindt zich in het zicht van andere personen. Zorg dus dat je boodschap duidelijk leesbaar is en op de juiste plek staat. Iets dat goed zou kunnen werken, is het toevoegen van een QR-code. Deze kunnen mensen met hun smartphone scannen.

Foto: alkarin11/Pixabay