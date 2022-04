4 tips om resultaatgericht te werken

GRONINGEN – Heb je het gevoel dat je niet resultaatgericht werkt? Sommige mensen hebben er moeite mee, werken zonder het maximale eruit te kunnen halen. Dat is natuurlijk zeer zonde, want je weet dat je meer kan. Resultaatgericht werken kun je wel leren, met de juiste motivatie. Wil jij leren om resultaatgericht te werken? Dan ben je hier op de juiste plek. Björn Deusings, schrijver van het boek Elke dag om 15 uur klaar deelt zijn tips!

Goed voorbereiden

Het is vast niet de eerste keer dat je dit hoort, maar voorbereiding is een van de belangrijkste punten in het stappenplan tot resultaat. Een goede voorbereiding kan wel 50% van al je werk afnemen. Als je niet uitstippelt wat je gaat doen, waar je mee aan de slag gaat en wanneer het moet gebeuren, kan het zijn dat je uiteindelijk dubbel werk moet gaan doen. Denk aan een schilder die de muren niet afplakt, hij zal verf knoeien en dan moet hij onnodig andere muren gaan fixen. Een goede voorbereiding is dus key.

Plannen

Tijd is geld zeggen ze wel eens, en dat klopt ook! Voorbereiden en plannen zijn in sommige opzichten hetzelfde, maar met plannen heb je toch meer met gebruik van tijd te maken. Alle uren, minuten en secondes zijn kostbaar. Als je resultaatgericht wilt werken krijg je met time management te maken. Time management houdt in dat je bewust met jouw tijd om gaat waardoor je minder snel bepaalde dingen uitstelt en doelgericht werkt.

Doelstellingen

Weet waarvoor je werkt. Als je een specifiek doel hebt om voor te strijden, gaat dat je ook lukken. Als je geen doel stelt kan het zijn dat je maar half werk levert zonder dat je het door hebt, omdat je niet weet wat het ‘hele’ werk had kunnen zijn. Het beste is om jouw doelen SMART te formuleren. Dit houdt in dat je jouw doel specifiek omschrijft, meetbaar maakt, weet of het aanvaardbaar is, weet of het realistisch is, en wanneer jij wilt dat het doel behaald is.

Een positieve mindset

Probeer altijd tijdens het werken er positief in te staan. Als je al denkt dat het niet gaat lukken, dan lukt het ook niet. Het is belangrijk dat je gelooft dat je jouw doel behaalt. Het is wetenschappelijk bewezen dat een positieve mindset betere resultaten oplevert, en dat is wat je wilt. Bekijk het leven dus positiever, zodat je die doelen haalt!

Foto: anncapictures/Pixabay