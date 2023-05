5 tips om je haar zomerklaar te maken

GRONINGEN – Met de zomer in aantocht is het tijd om je voor te bereiden op warme en zonnige dagen en een verkoelende duik in het water van bijvoorbeeld de Hoornse Plas of Papiermolen. Maar terwijl je je garderobe aanpast aan het warmere weer, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan je haar. Zonnestralen, de hitte en vochtigheid kunnen je lokken namelijk uitdagen en kwetsbaar maken voor schade. Dus, pak je zonnebrandcrème erbij en lees snel verder om te ontdekken hoe je jouw haar kunt beschermen en verzorgen voor de aanstaande zomer.

1. Hydrateer je haar

Allereerst is het van belang om je haar tijdens de zomer voldoende te hydrateren. Zomerse hitte en blootstelling aan de zon kunnen je haren namelijk laten uitdrogen. Gebruik daarom altijd hydraterende shampoos en conditioners om je haar voldoende gehydrateerd te houden. Je kunt daarnaast een diepe conditioneringsbehandeling proberen om extra vocht aan je haar toe te voegen.

Probeer tegelijkertijd het gebruik van (agressieve) haarproducten met chemicaliën te vermijden, omdat deze je haar kunnen beschadigen. Kies dus altijd voor natuurlijke en milde haarverzorgingsproducten die je haar voeden, zoals de WECOLOUR blondeer- en highlightset. Zo hydrateer je niet alleen je haar, maar ziet het er dankzij het blonderen en highlighten ‘s zomers ook nog eens stralend en gezond uit!

2. Een haarmasker

Een andere manier om je haar gezond en glanzend te houden en het te herstellen van eventuele schade is een haarmasker. Net als een conditioner zorgt een masker ervoor dat de haarschubben sluiten en je hiermee slijtage van het haar tegengaat. Echter dringt een haarmasker dieper door in het haar en geeft een intensievere verzorging. Ideaal dus voor droog, beschadigd, gekleurd of dof haar! Maar kies wel een masker dat past bij jouw haartype en behoeften.

3. Bescherm je haar

Naast het voeden en verzorgen van je haar, doe je er goed aan om je kapsel tijdens de zonnige dagen ook te beschermen. De tweede tip is daarom om een hoed of een ander hoofddeksel te dragen tegen fel en direct zonlicht. Maar je kunt hiervoor ook haarproducten gebruiken met een UV-bescherming. En ben je van plan om veel tijd in het zwembad of in de zee door te brengen? Bescherm je haar dan tegen chloor- en zoutwaterbeschadiging. Spoel je haren voor het zwemmen bijvoorbeeld met schoon water en draag eventueel een badmuts.

4. Minder stylingtools

Naast het vermijden van hitte door contact met directe zon via een hoofddeksel, al dan niet in combinatie met verzorgingsproducten, is het verstandig om het gebruik van hete stylingtools te verminderen. Hierbij kun je denken aan föhns, krultangen en stijltangen. De zomerhitte kan je haar namelijk al genoeg beschadigen. Laat je haar daarom natuurlijk drogen wanneer dat mogelijk is en experimenteer bijvoorbeeld met stijlen op manieren die geen hitte vereisen.

5. Af en toe bijknippen

Zorg ervoor dat je je haar laat knippen voordat de zomer begint, zodat het er fris en gezond uitziet. Een regelmatige knipbeurt verwijdert gespleten haarpunten en houdt je haar gezond. Daarnaast kun je strakke kapsels het beste vermijden, zoals strakke vlechten of een paardenstaart. Deze kapsels kunnen je haar namelijk belasten, breken en zelfs laten uitvallen.

Met alle bovenstaande tips is jouw kapsel helemaal klaar voor de zomer. En tot slot, terwijl je voor je haar zorgt, moet je natuurlijk niet vergeten om ook van de zomer te genieten. Zorg ervoor dat je plezier hebt, stress vermindert en ontspant, want dat heeft ook een positief effect op je haar en je algehele welzijn. Want als je dat doet, straalt komende zomer niet alleen je haar!

Foto: adamkontor/Pixabay