5 tips voor een duurzamer leven

GRONINGEN – Wil jij meer je best doen om te verduurzamen? Dan zijn er enorm veel dingen waar je rekening mee kan houden. Vaak denken mensen dat het lastig is om duurzamer te leven. Echter, je hoeft helemaal niet je hele leven om te gooien om duurzamer te leven. Er zijn voldoende dingen die je kunt doen, die maar een kleine aanpassing vergen. We hebben een aantal tips voor jou op een rijtje gezet.

Koop zo min mogelijke nieuwe spullen

Uiteraard heb je soms iets nieuws nodig, maar probeer het eerst bij tweedehands winkels. Dit kan een fysieke winkel zijn of een online platform zoals marktplaats of Vinted. Dit is niet alleen duurzamer, maar ook veel leuker! Zo kom je vaak pareltjes tegen die je anders nooit gevonden had.

Eet minder vlees

Natuurlijk is het beter voor het milieu om helemaal te stoppen met het eten van vlees of andere dierlijke producten. Echter, dit is niet voor iedereen even gemakkelijk. Kies er bijvoorbeeld eerst voor om 1 of 2 keer in de week vlees te eten en bouw vanuit daar af.

Verminder je plastic gebruik

Probeer onnodig plastic gebruik tegen te gaan, door bijvoorbeeld altijd een eigen tas mee te nemen wanneer je naar de winkel gaat. Daarnaast zijn er tegenwoordig heel veel plastic vrije alternatieven voor veel producten te vinden. Denk hierbij aan shampoo bars, katoenen wattenstaafjes, etc.

Eet lokaal en met het seizoen mee

Probeer zoveel mogelijk met het seizoen mee te eten. Daarnaast is het verstandig om je groente en fruit bij een lokale boer te halen. De aardbeien van de boer bij jou om de hoek zijn meestal een stuk duurzamer dan de aardbeien uit Spanje, die je in de supermarkt koopt.

Verbruik minder energie

Deze tip spreekt misschien voor zich, maar we willen het nogmaals benadrukken. Laat geen onnodige apparaten aan staan of stap over op groene energie.

Koop bij duurzame bedrijven

Let op dat je jouw producten koopt bij bedrijven die ook bezig zijn met duurzaamheid. Laat je vaak eten bezorgen? Dan ontvang je liever een duurzaam papieren tasje met een suikerriet soepbeker, ipv een plastic zak en soepbeker. Het Groningse TakeAware is een bedrijf dat duurzame(re) alternatieven voor plastic disposables verkoopt.

Naast bovenstaande tips zijn er uiteraard nog veel meer dingen die je kan doen om te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan: minder vaak vliegen, vaker de fiets of het ov pakken, minder voedsel weggooien, etc. Echter, wanneer je bovenstaande tips toepast kom je al een heel eind. Zo gaan we stapje voor stapje richting een duurzamere wereld.

Foto: ready made/Pexels