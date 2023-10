Aandacht voor babyverlies in Baby Loss Awareness Week

PROVINCIE – Jaarlijks staat de week van 9 tot 15 oktober in het teken van de Baby Loss Awareness Week. In deze dagen wordt over de hele wereld aandacht gevraagd voor stilgeboren kinderen.

In een wereld waar stilgeboorte vaak in stilte wordt gedragen, komt de Baby Loss Awareness jaarlijks als een krachtige herinnering aan de pijn en het verdriet dat ouders voelen na het verlies van een stilgeboorte.

Stillborn Sisterhood

Desirée van Nieuwenhoven (51), zelf een moeder van twee stilgeboren jongens en vrouw met een missie, heeft de Stillborn Sisterhood opgericht als een toegewijd platform om moeders die stilgeboorte hebben meegemaakt te ondersteunen. Deze krachtige gemeenschap biedt een veilige haven voor deze moedige vrouwen om hun verhalen te delen, hun emoties te uiten en samen te komen in een sfeer van begrip en mededogen. Binnen deze week van bewustwording staat Desirée van Nieuwenhoven’s Stillborn Sisterhood als een voorbeeld van verbondenheid en troost. Samen dragen we de stilte.

Baby Loss Awareness Week

De Baby Loss Awareness Week benadrukt het belang van het erkennen van het verdriet en het gemis dat gepaard gaat met stilgeboorte. Desirée van Nieuwenhoven’s Stillborn Sisterhood sluit naadloos aan bij dit doel door een langdurige bron van steun en empathie te bieden. Met interactieve bijeenkomsten, openhartige gesprekken en een gemeenschap van gelijkgestemde vrouwen, helpt de Stillborn Sisterhood deze moeders om hun gevoelens te uiten en de weg naar heling te vinden. Thema’s die ook deze week in de Baby Loss Awareness Week aan bod komen als – Liefde, Verdriet, Trots, Angst, Hoop, Schuldgevoel, Dankbaarheid – komen aan bod om met elkaar te bespreken.

Doorbreken van taboes

Desirée’s inzet voor het doorbreken van taboes, het bespreekbaar maken van alles rondom stilgeboorte en het creëren van een omgeving waarin moeders zich begrepen voelen, heeft geleid tot de oprichting van een platform dat veel meer is dan alleen een gemeenschap; het is een plek van veerkracht en groei.

Kaartenset

Samen kunnen we een omgeving van begrip, compassie en verbondenheid creëren. Omdat de omgeving vaak niet weet wat ze kunnen schrijven als zij te maken krijgen met een stilgeboorte heeft Desirée een kaartenset ontwikkelt met passende teksten. Deze kaarten dragen bij aan het uiten van je medeleven iets wat zeer op prijs wordt gesteld.

Foto: Desirée van Nieuwenhoven