Afvallen, aankomen of op gewicht blijven met een voedingsschema

GRONINGEN – Wil je afvallen, aankomen of juist op gewicht blijven? Dan kan een voedingsschema je daar goed bij helpen. In dit artikel vertellen we je hier meer over.

Wie af wil slanken, spiermassa wil opbouwen of graag op of rond hetzelfde gewicht wil blijven, staat vaak voor een lastige opdracht. Toch is geen enkel doel onhaalbaar met behulp van een voedingsschema. Zo’n schema geeft namelijk precies aan wat je juist wel of niet moet eten om op jouw streefgewicht te komen. Maar hoe kom je aan zo’n gepersonaliseerd schema? Wie veel verstand heeft van macronutriënten kan natuurlijk zelf eentje maken, maar dit kost doorgaans veel tijd en energie. Een andere optie is om een voedingskundige, diëtist of coach in te schakelen, maar er bestaan ook websites die een op maat gemaakt schema genereren op basis van jouw eisen en wensen.

Het perfecte voedingsschema

Het perfecte voedingsschema is voor iedereen anders. Dat komt omdat iedereen niet alleen een ander doel heeft, maar ook een ander lichaamstype. Wie slank gebouwd is en spiermassa wil opbouwen, heeft hele andere voedingsstoffen nodig dan iemand die overgewicht heeft en juist af wil vallen. In het laatste geval zou je bijvoorbeeld aan een suikervrij voedingsschema kunnen denken. Voordat je een voedingsschema maakt of laat maken is het dus van belang om eerst je doel te bepalen. Vervolgens stem je daar de macronutriënten op af en de voedingsmiddelen waarin je die nutriënten kunt vinden. Dat klinkt ingewikkeld, maar eigenlijk houdt het niets anders in dan dat je de verhouding aan koolhydraten, vetten en eiwitten verdeeld op basis van jouw lichaamstype en doel.

Voedingsschema voor afvallen

Wanneer je vet wilt verliezen draait het vooral om het aanpassen van je gedrag. En een voedingsschema kan daar goed bij helpen. Vervang suikerhoudende voedingsmiddelen bijvoorbeeld door eiwitrijke voedingsmiddelen die je een langer verzadigd gevoel geven. Kies voor onverzadigde vetten in plaats van verzadigde vetten en houd een vast aantal eetmomenten per dag aan. Houdt daarbij rekening met de grootte van de porties. Wie veel sport verbrandt meer calorieën en kan dus meer eten. Sport je niet of weinig, dan dien je de grootte van je maaltijden daar dus op af te stemmen. Dat afstemmen doe je door je caloriebehoefte te berekenen.

Voedingsschema voor aankomen

Ook bij het aankomen draait het om bewustwording van wat je eet. Het aankomen door meer te eten lijkt simpel, maar wie extra spiermassa wil vergaren dient nauwkeurig in de gaten te houden wat hij of zij op een dag aan voedingsmiddelen binnenkrijgt. Ook hierbij speelt de caloriebehoefte weer een grote rol. Stel dus allereerst een doel vast en bepaal aan de hand daarvan welke verhouding van macronutriënten jou daarbij kunnen helpen. Over het algemeen komt het erop neer dat je bij het aankomen een energieoverschot aan voeding zult moeten nemen, zodat je harder kunt trainen en meer spiermassa kan opbouwen. Een voedingsschema is daarbij een instrument dat je niet mag missen.

Foto: stevepb/Pixabay