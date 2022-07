Afvallen? Dit zijn 4 tips om gewicht te verliezen

GRONINGEN – Wanneer de zomer nadert, voelen velen van ons vaak de motivatie om gewicht te verliezen. Misschien voel je je dan net een beetje zekerder over jezelf, maar het voelt natuurlijk ook gewoon fijn om gezond bezig te zijn en fit te worden. Je kunt verschillende methoden gebruiken om af te vallen. In dit artikel lees je 4 tips om gewicht te verliezen. Gaat het ondanks deze tips niet snel genoeg? Of zie je te weinig resultaat? Dan kun je altijd contact opnemen met een diëtist Groningen.

1. Let op je voeding

Eén van de meest effectieve dingen die je kunt doen om af te vallen, is op je voeding letten. Vaak hebben mensen geen idee wat ze op een dag precies binnenkrijgen wat betreft calorieën, vetten of suikers. De eerste tip is dus om alles wat je op een dag eet (en drinkt) bij te houden. Zo heb je een beter inzicht en kun je kijken waar dingen anders of minder kunnen. Zo zou je bijvoorbeeld dranken zonder calorieën kunnen drinken of varianten met minder tot geen suiker.

2. Meer beweging

Beweging is natuurlijk ook erg effectief om gewicht te verliezen. Niet iedereen houdt ervan of ziet het voor zich om echt te gaan sporten, maar een half uurtje wandelen per dag kan al grote effecten hebben. Probeer waar mogelijk te bewegen; fiets naar je werk, neem de trap in plaats van de lift, et cetera. Maar ook naar de sportschool is bij uitstek een plek om aan gewichtsverlies te werken.

3. Tijdens het eten

Minder eten zorgt er natuurlijk ook voor dat je afvalt. Men eet namelijk best snel te veel en dat kan bijvoorbeeld komen doordat er gegeten wordt terwijl er tv wordt gekeken. Wanneer je eet zonder afleidingen, zul je merken dat je bewuster eet en sneller het idee hebt dat je voldoende hebt gegeten. Iets dat ook helpt, is van een klein(er) bord eten. Dan lijkt het net altijd alsof je een grotere portie hebt dan op een groot bord!

4. Drinken, drinken, drinken

Zoals je waarschijnlijk al weet, wordt het aangeraden om ongeveer twee liter water per dag te drinken. Dit is niet voor niets, want je lichaam heeft dit nodig om onder andere de urineproductie op gang te houden. Bovendien zorgt het drinken van voldoende water ervoor dat je sneller een vol gevoel hebt én dus minder eet. Veel mensen vinden water niet lekker en drinken daarom liever iets anders. Echter kun je natuurlijk ook smaakjes aan het water toevoegen, zoals citroen!

