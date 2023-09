Alles wat je moet weten over de PAGO keuring

GRONINGEN – Als werkgever heb je de verantwoordelijkheid over je werknemers. Je moet in de eerste plaats zorgen voor een veilige werkomgeving, maar tegelijkertijd ben je deels ook verantwoordelijk voor de fysieke en mentale gezondheid van je werknemers. Om die reden is het verstandig om met enige regelmaat een PAGO keuring uit te laten voeren. Dit kan je laten doen door verschillende organisaties. Maak gebruik van de beste HR vergelijkingssite, zodat je weet dat het onderzoek grondig wordt uitgevoerd. Maar wat is een PAGO eigenlijk en waarom is dit onderzoek zo relevant? Daar lees je in dit artikel meer over.

Wat is een PAGO keuring?

De afkorting PAGO staat voor Periodiek Arbeidsgezondheidskunstig Onderzoek. Deze keuring wordt door medische experts uitgevoerd. Werknemers worden tijdens deze keuring lichamelijk onderzocht. Bij een PAGO wordt specifiek naar gezondheidsrisico’s van medewerkers gekeken. Na het onderzoek worden de verschillende risico’s in kaart gebracht en daarna wordt passend advies gegeven. Tijdens een PAGO wordt er een fysiek onderzoek verricht. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de staat van de ogen, de longfuncties en vaak worden er ook bloedtesten afgenomen. Ook kwetsbare lichamelijke onderdelen zoals de rug en nek worden onderzocht.

Is een PAGO keuring verplicht?

Als werkgever vraag je je ongetwijfeld af of een PAGO verplicht is. Dit ligt een beetje genuanceerd. Een PAGO is niet specifiek verplicht, maar in de Arbowet staat wel dat een werkgever zijn personeel in de gelegenheid moet stellen om onderzoeken te ondergaan. Medewerkers hoeven ook niet verplicht deel te nemen aan de keuring, tenzij dit staat beschreven in de cao. Meestal wordt het opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst van risicovolle beroepen. Denk aan mensen die werken in de scheepsvaart, luchtvaart of bouw. Maar vaak staat het ook in de arbeidsovereenkomst van werknemers die geconfronteerd worden met onverwachte situaties, zoals politiemedewerkers.

De voordelen van een PAGO keuring

Een PAGO is weliswaar niet letterlijk verplicht, maar toch is het verstandig om dit onderzoek met enige regelmaat uit te laten voeren. Dankzij de keuring krijg je in de eerste plaats inzicht in de algemene gezondheidsrisico’s van specifieke werkzaamheden. Op basis daarvan kun je als werkgever gepaste acties ondernemen om zo problemen in de toekomst te voorkomen. Dit is niet alleen goed voor de algehele gezondheid van je werknemers, maar zo voorkom je tegelijkertijd ook verzuim. Met een keuring ga je dus voor een duurzame arbeidsovereenkomst en dat is in deze tijd bijzonder belangrijk.

Foto: Austin Distel/Unsplash