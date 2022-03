Alles wat je moet weten over survivallen

GRONINGEN – Jezelf overleven in de natuur, het avontuur opzoeken en alleen de hoognodige spullen bij je hebben. In dit artikel lees je alles wat je moet weten wanneer je wilt gaan survivallen. Wat is het precies en welke spullen heb je ervoor nodig? Welke basiskennis heb je nodig om op een verantwoorde manier te kunnen survivallen? Lees snel verder voor alle ins en outs over survivallen!

Wat houdt survivallen in?

Survivallen in de natuur is erg avontuurlijk. Bij survivallen trek je meerdere dagen door de wildernis. Het is de bedoeling dat je weet te overleven in de natuur. Bij survivallen heb je vaak slechts een backpack mee, waar een paar hulpmiddelen in zitten.

Tijdens het survivallen is het de bedoeling dat je zelf onderdak maakt en je op zoek moet naar eten en schoon drinkwater. Je hebt dus de nodige kennis nodig om te kunnen survivallen in de wildernis. Het gaat verder dan het gebruik maken van de gps-functie op je telefoon. Je weet nooit wat je tegen gaat komen in de wildernis, daarom is het belangrijk je op zoveel mogelijk scenario’s voor te bereiden.

Basis principes van survivallen

Bij survivallen zijn er vijf basisprincipes waar alles om draait. Zonder deze vijf principes wordt survivallen erg moeilijk. Aan de hand van de volgende vijf punten, is het een stuk om te overleven in de wildernis.

Beschutting

Omdat je bij survivallen meestal een paar dagen onderweg bent, is het belangrijk dat je zorgt voor onderdak. Het is belangrijk dat je jezelf warm houdt in de nacht. Afhankelijk van het gebied waar je gaat survivallen kun je een schuilplaats gaan maken. Sommige survivallaars nemen een tentje mee. Wil je het jezelf nog iets moeilijker maken, dan kun je ook zelf een schuilplaats maken van materialen uit de natuur.

Je wilt natuurlijk voorkomen dat je onderkoeld raakt. Zorg dus voor een goede schuilplaats. Als je gaat survivallen in een warm land, dan is het belangrijk dat je een schuilplaats hebt tegen de warme zon.

Water

Het tweede punt is water. Dit is natuurlijk onmisbaar wanneer je wilt kunnen overleven in de wildernis. Als mens kun je maximaal 3 dagen overleven zonder water. Echter wordt het survivallen steeds moeilijker worden wanneer je voor een langere periode geen water op hebt. Zorg dus dat je voldoende ruimte hebt om water op te slaan.

Wanneer je een echte survival mee wilt maken, dan zul je voor drinkbaar water moeten zorgen. Het drinkwater moet wel schoon zijn, anders kun je ziek worden. Zorg dat je minimaal 2 liter per dag aan water tot je beschikking hebt. Met waterzuiveringstabletten wordt het een stuk makkelijker om te zorgen voor voldoende drinkwater. Deze waterzuiveringstabletten doden de schadelijke bacteriën in het water.

Vuur

Vervolgens is het belangrijk om een vuurtje te maken. Wanneer je zonder hulpmiddelen gaat survivallen, dan is het handig dat je van tevoren oefent met het maken van vuur. Onderschat dit echter niet. Onder sommige omstandigheden kan het erg lastig zijn om vuur te maken. Bijvoorbeeld wanneer je in een regenachtig gebied gaat survivallen.

Je kunt ook voor de zekerheid een vuurkit meenemen, dan bezit je over de nodige materialen om vuur te kunnen maken. Het vuur kan goed van pas komen om je warm te houden en is ook nodig om eten te kunnen bereiden.

Voedsel

Naast drinken, is het ook belangrijk dat je voldoende eten binnenkrijgt. Het is een mogelijkheid om voedsel mee te nemen in blikjes, deze kun je makkelijk verwarmen op het vuur. Ook kun je natuurlijk gebruik maken van de natuur en op zoek gaan naar voedsel. Let hierbij wel op dat je weet wat je gaat eten. Sommige planten- en diersoorten kunnen namelijk giftig zijn.

Natuur

Wanneer je wilt kunnen overleven in de natuur, dan is het belangrijk dat je de nodige kennis hebt over de natuur. Je moet weten hoe je een schuilplaats kunt maken van de beschikbare materialen, hoe je drinkbaar water vind en welke planten- en diersoorten giftig zijn.

Ook is het belangrijk dat je je kunt oriënteren in de natuur. Zo heb je, zoals eerder verteld, niet genoeg aan een telefoon met gps-functie. Je bent voor meerdere dagen in de natuur. Na een tijdje is je batterij leeg en wordt het lastig om de weg nog te kunnen vinden. Bijvoorbeeld aan de stand van de zon, kun je zien in welke richting je moet lopen.

Benodigdheden om te survivallen

Nu je weet welke principes belangrijk zijn om te kunnen survivallen, is het makkelijker om je voor te bereiden op het survivallen. Een goede uitrusting bestaat uit een goede rugzak om spullen mee te nemen, een tentje en een slaapzak.

Ook een zaklamp kan van pas komen in het donker. Daarnaast is keukengerei ook erg handig, zoals: een zakmes, een pannetje en bestek. Zoals eerder gezegd kun je nog een aantal dingen mee nemen om het survivallen een stukje makkelijker te maken. Denk hierbij aan de vuurkit en de waterzuiveringstabletten.

Om je te kunnen oriënteren in de natuur is een kaart, een kompas of gps-toestel handig. Zo weet je in welke richting je je begeeft wanneer je door de natuur wandelt.

