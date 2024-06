Altijd last van een winterdip? Dit zijn 4 tips!

GRONINGEN – De winter wordt vaak gezien als een grijze en grauwe periode. Het kan daarom ook wel een lastige periode zijn voor veel mensen. De dagen zijn kort en het weer is koud en somber. Dit kan een aardige impact hebben op ons humeur en energieniveau. Merk je dat je somber bent in de winter? Dan zou het goed kunnen dat je last hebt van een winterdip. Gelukkig zijn er een aantal manieren om hieruit te komen. Na het lezen van dit artikel weet je hoe dit kunt doen!

Zorg voor voldoende licht

Een van de belangrijkste oorzaken van een winterdip is een gebrek aan natuurlijk licht. In de winter zijn de dagen korter en zitten we vaak meer binnen. Hierdoor worden we minder blootgesteld aan zonlicht. Dit kan leiden tot een verstoring van ons bioritme en een vermindering van het hormoon serotonine. Dit hormoon reguleert ons humeur. Een eenvoudige manier om hiermee om te gaan is door te zorgen voor voldoende licht in je omgeving. Maak bijvoorbeeld dagelijks een wandeling buiten. Daarnaast kun je overwegen om een speciale lichttherapielamp aan te schaffen. Zo’n lamp bootst het natuurlijke licht van de zon na. Dit kan zo je humeur en energieniveau verbeteren.

Blijf in beweging

Het is verleidelijk om in de wintermaanden lekker binnen te blijven zitten en onder een dekentje te kruipen, maar dit kan juist bijdragen aan een winterdip. Regelmatige lichaamsbeweging is namelijk belangrijk voor ons welzijn. Dit kan helpen om stress te verminderen en ons humeur te verbeteren. Probeer daarom om ook in de winter actief te blijven. Ga een rondje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. Daarnaast kun je overwegen om je aan te sluiten bij een sportclub of groepsles. Zo blijf je ook in contact met anderen.

Zoek steun bij een psycholoog

Als je merkt dat je winterdip ernstiger is en je moeite hebt om er zelf uit te komen, dan kan het verstandig zijn om professionele hulp in te schakelen. Een psycholoog kan je helpen om de onderliggende oorzaken van je dip te achterhalen en samen te werken aan oplossingen.

Een psycholoog kan je ondersteunen bij het ontwikkelen van gezonde copingstrategieën, het omgaan met negatieve gedachten en het versterken van je veerkracht. Daarnaast kan een psycholoog je helpen om beter inzicht te krijgen in je eigen gevoelens en gedrag, zodat je hier in de toekomst beter mee om kunt gaan. Een goede psycholoog kun je bijvoorbeeld vinden bij Psycholoog & Zorg. Neem dus zeker een kijkje op hun website en neem contact op.

Zorg goed voor jezelf

De laatste belangrijke tip is dat je goed voor jezelf moet zorgen. Dit betekent niet alleen fysiek goed voor jezelf zorgen, maar ook mentaal en emotioneel. Neem de tijd om te ontspannen, doe dingen waar je blij van wordt en probeer regelmatig momenten van self-care in te bouwen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat je een warm bad neemt, een boek leest, mediteert of een hobby oppakt waar je plezier uit haalt.

Foto: Pixabay/Pexels