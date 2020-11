Assassin’s Creed Valhalla verdubbelt spelers bij lancering

GRONINGEN – Het aantal spelers van Assassin’s Creed Valhalla was op dag van lancering dubbel zo hoog als dat van de vorige game, Assassin’s Creed Odyssey.

Dat meldt game-ontwikkelaar Ubisoft in een persbericht. De verdubbeling van het aantal spelers is volgens de fabrikant het bewijs dat de verwachtingen over de fascinerende wereld en het meeslepende verhaal zijn waargemaakt. Ook het aantal kijkers op Twitch en YouTube overtrof dat van alle voorgaande Ubisoft-games. En het Britse tijdschrift PC Games heeft Assassin’s Creed Valhalla zelfs al geprijsd als één van Ubisoft’s beste pc games tot nu toe.

‘Dankbaar en enorm trots’

“We zijn dankbaar op de manier hoe de game door spelers is ontvangen en enorm trots op wat onze teams hebben bereikt met Assassin’s Creed Valhalla”, aldus medeoprichter Yves Guillemot. “Het uitbrengen van Assassin’s Creed Valhalla ten tijde van covid-19 en op maar liefst zeven platformen tegelijk, is een ongelooflijke prestatie van alle betrokken teams over de wereld. We zijn verheugd om spelers op Xbox Series X/S en PlayStation 5 te verwelkomen met een game die de kracht van de nieuwe hardware volledig benut.”

De ultieme Assassin’s Creed-ervaring

De geslaagde lancering van Assassin’s Creed Valhalla laat nogmaals het succes zien van de voortzetting van Ubisoft’s franchise. Sinds de release van het eerste deel uit de serie, is Ubisoft bezig om de spelbeleving van Assassin’s Creed opnieuw uit te vinden. Te beginnen met het vechten en de spelersvoortgang uit Assassin’s Creed Originals en een gloednieuwe kijk op de verhalende keuzes van Assassin’s Creed Odyssey. Valhalla bouwt voort op deze twee games om de ultieme Assassin’s Creed-ervaring te bieden.

Speel als een legendarische Viking-krijger

Met de ontwikkeling onder leiding van Ubisoft Montreal, biedt Assassin’s Creed Valhalla spelers de boeiende ervaring door te spelen als Eivor, een legendarische Viking-krijger die in de negende eeuw na Christus uit Noorwegen is vertrokken vanwege de eindeloze oorlogen en slinkende middelen van zijn land. De game vertelt het fictieve verhaal van een Viking-invasie in Groot-Brittannië waarbij Eivor verwikkeld raakt in een groot conflict tussen het Broederschap van Assassins en de Tempeliersorde.

Spelers kunnen de meedogenloze vechtstijl van de Vikingen opnieuw beleven met een vernieuwd dual-wielding-systeem en nieuwe gameplay-functies, zoals rooftochten en het aanvallen van nederzettingen. Maar ook politieke allianties, gevechtsbeslissingen en dialoogkeuzes kunnen de wereld van Assassin’s Creed Valhalla beïnvloeden. Spelers moeten dus verstandig kiezen om het huis van hun clan en hun toekomst te beschermen.

Assassin’s Creed Valhalla is beschikbaar op Xbox Series X | S, Xbox One-consoles, PlayStation 4, de Epic Games Store en Ubisoft Store op Windows-pc, evenals op Stadia, Amazon Luna en de abonnementsservice van Ubisoft, Ubisoft+. Assassin’s Creed Valhalla is op 10 november uitgebracht voor Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X en Stadia. Op 12 november kwam de Assassin’s Creed Valhalla PS5-versie beschikbaar.

Over Assassin’s Creed

Sinds de lancering in 2007 heeft de Assassin’s Creed-serie wereldwijd meer dan 140 miljoen games verkocht. De franchise heeft zich daarmee gevestigd als een van de best verkochte series in de geschiedenis van videogames. Assassin’s Creed wordt erkend als een van de rijkste, meest boeiende verhalen in de branche. En met de release van de nieuwe Assassin’s Creed Valhalla heb je een topgame te pakken voor de nieuwe generatie consoles.

Foto: Ubisoft Entertainment