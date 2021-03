‘Astrologie wordt steeds populairder, ook in Groningen’

GRONINGEN – De populariteit van astrologie in Nederland neemt opnieuw toe, ook in Groningen. Dat stelt ParaVisie op basis van data uit Google Trends.

Steeds meer mensen blijken zich te interesseren in astrologie. Uit cijfers van Google Trends, dat de zoekopdrachten uit Google bijhoudt, valt op te maken dat er dat er in de afgelopen drie jaren niet zoveel op astrologie-gerelateerde termen is gezocht als nu. Ook op sociale media verschijnen er steeds meer accounts van Nederlanders die zich bezighouden met astrologie. Maar wat is astrologie precies?

Wat is astrologie?

Het woord astrologie is afgeleid van het Griekse αστρολογια (astrologia), dat een samenstelling is van άστρον (astron, ster of sterrenbeeld) en λογος (logos, wat onder andere ‘theorie’ betekent). In het kort zou je dus kunnen zeggen dat astrologie de leer of theorie van de kosmos is. De stand van sterren en planeten zou volgens aanhangers van de astrologie invloed hebben op iemands karakter, leven of toekomst.

Volgens astrologen zou de positie van hemellichamen voorspellingen kunnen doen over iemand die onder een bepaald dierenriemteken is geboren. Wanneer je bijvoorbeeld een Waterman bent, wil dat zeggen dat de zon in de het teken van Waterman stond toen je geboren werd. Op basis daarvan maken mediums vervolgens een astrologische voorstelling, ook wel een horoscoop genoemd.

Verschillende horoscopen

Je kunt voor elke gebeurtenis in het heden, verleden of in de toekomst een horoscoop laten opstellen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen voor de geboorte van een persoon, maar naast een geboortehoroscoop bestaat er ook een uurhoekhoroscoop waarmee je de uitkomst van een gebeurtenis kan voorspellen, een electiehoroscoop die je helpt om keuzes te maken, een mundaanhoroscoop die gebeurtenissen op mundaan niveau voorspelt (zoals aardbevingen), een solaarhoroscoop om jaartendensen mee te kunnen voorspellen en een persoonlijke horoscoop gebaseerd op tijd, zoals een daghoroscoop, weekhoroscoop of maandhoroscoop.

Houvast ten tijde van crisis

Het is niet verwonderlijk dat astrologie op dit moment populair is. De coronacrisis heeft voor veel onzekerheid gezorgd: mensen verliezen dierbaren, worden ziek of raken hun baan kwijt. Astrologie biedt voor hen houvast in het leven. Maar daarnaast kun je ook bij astrologen terecht met vragen over de liefde en relaties. Heb je bijvoorbeeld een nieuwe relatie en denk je de ware liefde te hebben ontmoet? Of wil je bevestiging dat je op het gebied van je carrière op het juiste pad zit? Dat zijn enkele vragen waarop de astrologie een antwoord kan bieden.

Foto: LNTH/Pixabay