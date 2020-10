Auto Financier Nederland op weg naar beste financial lease service

GRONINGEN – Auto Financier Nederland heeft de ambitie om dé onafhankelijke Financial Lease service-intermediair van Nederland te worden. Dat laat de oprichter Laurens Keijzer weten aan Automobiel Management.

Keijzer begon in 2011 met zijn bedrijf Financial Lease Twente om transparant leasen voor iedere ondernemer in Nederland toegankelijk te maken. “Financial Lease Twente is dan wel gesetteld in de prachtige streek Twente, maar het aanbod met auto’s is online voor alle Nederlandse ondernemers beschikbaar”, vertelt Keijzer enthousiast. “Deze auto’s worden aangeboden door meer dan 350 universele autobedrijven en (steeds vaker) merkdealers waarmee we samenwerken. Omdat deze autobedrijven overal in het land met ons samenwerken, is het mogelijk om jouw nieuwe auto of occasion ook razendsnel te leveren.”

Auto Financier Nederland

De leasemaatschappij van Keijzer is inmiddels uitgegroeid tot een team van vijf medewerkers. En uit Autolease Twente werd uiteindelijk Auto Financier Nederland geboren. Daarmee richt Keijzer zich voornamelijk op (startende) ondernemers en ZZP’ers. “Veel ZZP’ers liepen tegen het probleem aan dat ze geen jaarcijfers konden overhandigen, laat staan dat ze überhaupt serieus genomen werden bij de bank”, zegt Keijzer. Auto Financier Nederland zag hier een kans voor specialisme in en biedt deze ondernemers inmiddels een ruime autovoorraad met zowel nieuwe als gebruikte personenauto’s en bedrijfswagens.

Frisse autovoorraad

Bij Auto Financier Nederland vind je alleen lease voertuigen van 8 jaar oud of jonger. “We waren nogal verbaasd om te zien dat veel andere financial lease aanbieders een verouderde lease voorraad hebben”, vertelt Keijzer. “Zij bieden vaak auto’s aan die ouder zijn dan 8 jaar. Sommige van deze auto’s blijken ook nog eens in slechte staat te zijn. Wij doen daar niet aan mee. Onze voorraad met voertuigen is daarom niet ouder dan 8 jaar, heeft niet meer dan 200.000 kilometer op de teller en is bovendien in topstaat en geheel nagekeken.” Het resultaat? Een prachtige, frisse autovoorraad van alle bekende merken. “En veel tevreden ondernemers”, benadrukt Keijzer.

Kennis en advies

Via de online lease calculator van Auto Financier Nederland kan men bij elke occasion de gewenste looptijd, aanbetaling en slottermijn berekenen om vervolgens binnen 24 uur een gratis en vrijblijvende financial lease offerte te ontvangen. “Simpel, snel en helder leasen noemen we dat! En vanuit ons kantoor in Enschede staan de lease adviseurs van begin tot eind voor de klant klaar. Wij leveren financieel maatwerk en nemen de financiering van jouw personenauto of bedrijfswagen helemaal uit handen. En heb je vragen of problemen tijdens de looptijd? Ook dan kun je dus altijd op onze kennis en advies rekenen”, zo belooft Keijzer.

Foto: Auto Financier Nederland