Back 2 School: Must-have accessoires voor op de fiets

GRONINGEN – Met de zomervakantie bijna ten einde, staat school weer voor de deur. Voor moeders betekent dit dat het tijd is om hun kinderen voor te bereiden op een nieuw schooljaar vol avonturen en leermomenten. Naast het klaarmaken van schoolbenodigdheden, boeken en kleding, kunnen accessoires zoals een tasdrager, schooltas en fietskrat het schoolleven van zowel kinderen als hun moeders een stuk makkelijker en leuker maken. Welke (fiets)accessoires zijn een echte must-have voor de start van het nieuwe schooljaar?

Schooltassen: Functioneel en modieus

De eerste schooldag of -week staat meestal in het teken van het ophalen van de nieuwe schoolboeken. Een goede schooltas is daarom essentieel voor kinderen om alle boeken en benodigdheden veilig en georganiseerd te houden. Het is daarom van belang om een functionele en duurzame schooltas te kopen die de rug van het kind ondersteunt en de juiste opbergruimte biedt. Je kunt bijvoorbeeld een schooltas kopen die je aan de fiets kunt bevestigen, maar je kunt deze ook bevestigen aan de fiets door middel van een zogenoemde tasdrager.

Tasdragers: Comfortabel en functioneel

Om de volle tas met boeken niet de hele fietstocht op je rug te dragen, maken veel kinderen vandaag namelijk de dag gebruik van deze tasdragers. Denk hierbij aan de Steco Monkey-Mee, die eigenlijk niet meer weg te denken is van de kinderfiets. Door een tassendrager kunnen kinderen alles wat ze nodig hebben gemakkelijk met zich meenemen, zonder zich zorgen te maken over rugklachten of ongemak. Voor slechts een paar euro gaat jouw kind zo veilig naar school. Bovendien past een tasdrager op bijna elke fiets met bagagedrager.

Fietskratten: Handig voor onderweg

Ook fietskratten zijn een leuke accessoire voor kinderen die met de fiets naar school gaan. Deze handige kratten zijn namelijk ideaal om een schooltas, lunchbox of losse spullen veilig te vervoeren. Er zijn fietskratten in allerlei maten, zodat elke fiets in een transportfiets getransformeerd kan worden! Bovendien zijn er fietskratten in allerlei kleuren, waardoor het ook nog eens een stijlvolle toevoeging wordt. Fietskratten zijn dus niet alleen praktisch, maar ook een leuke en coole upgrade voor de fiets.

Een goed begin…

Terug naar school gaan kan een spannende tijd zijn voor zowel moeders als hun schoolgaande kinderen. Maar door jeh goed voor te bereiden en te investeren in essentiële accessoires, zoals een fietskrat, tasdrager en een goede schooltas, kun je ervoor zorgen dat jouw kinderen veilig en comfortabel naar school gaan, terwijl ze zelf ook profiteren van extra gemak en stijl. Met de juiste accessoires kunnen jouw kinderen dus genieten van een succesvol en plezierig schooljaar!

Foto: SylwiaAptacy/Pixabay