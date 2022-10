Bamboekleding: Wat zijn de voordelen van bamboetextiel?

GRONINGEN – We kennen bamboe voornamelijk als plant, maar wist je dat er vandaag de dag ook veel kleding van wordt gemaakt? In dit artikel lees je wat de voordelen zijn van bamboetextiel.

Milieuvriendelijk materiaal

Bamboe is een milieuvriendelijk materiaal, omdat het een natuurlijk product is dat snel groeit en geen extra water of pesticiden nodig heeft. Het dragen van bamboe kleding draagt dus bij aan het creëren van een milieuvriendelijke wereld. Bamboe kan op elke ondergrond groeien, waardoor er grond die normaal ongeschikt is voor landbouw kan worden ingezet om bamboe op te laten groeien. Het is als het ware een oneindig product, want wanneer bamboe wordt gekapt, groeit er vanzelf weer nieuwe bamboe aan de stam aan. Het enige dat het nodig heeft om te groeien, is zonlicht.

Duurzame kleding van bamboe

Na het verwerken van de bamboe ontstaan er cellulosevezels, waar vervolgens garen van kunnen worden gemaakt. Deze garen worden gewassen, gebleekt en gedroogd, waarna er kleding van kan worden gemaakt. Wanneer we kijken naar wat voor bamboekleding er momenteel verkrijgbaar is, zien we vooral sokken van bamboetextiel. Echter worden er ook handdoeken, beddengoed, kledingstukken en wasbare luiers gemaakt van bamboe.

De voordelen van bamboetextiel

Naast dat bamboe een milieuvriendelijk materiaal is, heeft het nog meer voordelen. Bamboetextiel kan namelijk veel vocht opnemen, waardoor het ideaal is om wasbare luiers van te maken. Want bamboe neemt tot wel zestig procent meer vocht op dan katoen. Een ander voordeel is dat het materiaal zich aanpast aan de temperatuur; in de zomer voelt het lekker koel aan en in de winter juist warm. Bovendien is bamboe makkelijk te verven in diverse kleuren, waardoor het voor textielproducenten erg gunstig is om kleurrijke kleding van te maken. En eventueel kun je dit dus ook heel makkelijk thuis doen met textielverf.

Bamboe: groeiend in populariteit

Milieuvriendelijkheid is tegenwoordig belangrijker dan ooit, dus op gebieden waar we kunnen besparen op grondstoffen en uitstoot kunnen verminderen, zouden we dit ook zeker moeten doen. Daarom zien we steeds vaker het gebruik van bamboe om producten van te maken, zoals bamboetextiel. Maar naast kleding zou je ook kunnen kijken naar meubels van bamboe of bijvoorbeeld een tandenborstel van bamboe, in plaats van eentje van plastic. De keuze is bijna net zo oneindig als de bamboeplant zelf!

Foto: The Happy Toe/Unsplash