‘Beachflags bedrukken steeds populairder in Nederland’

GRONINGEN – Het laten bedrukken van een eigen beachflag als promotie is de afgelopen jaren in Nederland steeds populairder geworden, zo schrijft Expofit.

Nu de lockdowns langzamerhand weer lijken te verdwijnen en het warmere weer ons weer wat vaker uitnodigt om naar buiten te gaan, wordt het voor bedrijven opnieuw interessant om te adverteren in de buitenruimte. Een unieke en opvallende manier om buiten reclame te maken is door middel van zogenoemde beachflags, een type vlag dat ooit is ontworpen om de windvlagen op het strand aan te kunnen. Maar een beachflag wordt tegenwoordig gebruikt ter promotie van allerlei soorten bedrijven en is geschikt voor zowel binnen als buiten.

Talloze toepassingen

Oorspronkelijk kennen we de beachflags natuurlijk als strandvlag bij strandpaviljoens en strandevenementen, maar ook op een beurs, congres of andere evenementen is de beachflag tegenwoordig van waarde. Beachflags zijn namelijk super makkelijk te verplaatsen en worden daardoor een soort mobiel presentatiesysteem voor ieder bedrijf, stichting en organisatie. Denk bijvoorbeeld aan promotie bij een winkelpand, een sportclub, sportevenement of schoolactiviteit. Dit kan allemaal met behulp van een beachvlag.

Beachflags vallen op

Beachflags worden doorgaans gebruikt om de naam en/of een print van een logo op te laten drukken. Bedrukte beachflags met een bedrijfsnaam of logo hebben namelijk enkele voordelen ten opzichte van traditionele vlaggen of andere mogelijkheden van reclame maken. Waar een traditionele vlag vooral hoog in de lucht wappert, bevindt een beachflag zich op ooghoogte en zijn deze vaak strakker gespannen waardoor de print goed te zien blijft. Een beachflag valt dus snel op bij passanten, want men loopt er als het ware tegenaan. Beachflags bieden daarom een ideale manier om aandacht te krijgen en reclame te maken voor iedere ondernemer.

Goed en goedkoper

Naast dat beachflags meer opvallen dan gewone vlaggen, zijn ze verhoudingsgewijs ook goedkoop als een vorm van reclame. Wanneer je het bijvoorbeeld vergelijkt met een advertentie in de krant, zul je zien dat deze in verhouding meer kost en daarna vaak bij het oud papier belandt. Een krantenadvertentie is dus niet duurzaam, terwijl beachflags iedere dag weer hun taak doen. Adverteren via beachflags is dus op een duurzame manier reclame maken dat goed past bij deze tijd.

Daarnaast heeft men voor een beachflag geen vergunning nodig, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gevelreclame of reclame via een lichtbak. Dat scheelt ondernemers dus behoorlijk in de kosten. En los daarvan is het laten bedrukken van beachflags zelfs al mogelijk vanaf een paar tientjes. Zorg er bij het laten bedrukken van een beachflag overigens voor dat je kiest voor een goede en scherpe print en doek, want op die manier haal je het meeste uit de vlag.

Foto: Expofit